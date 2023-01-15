胎兒停止長大！《星光》歌手懷孕31週 被醫診斷1症淚崩
37歲歌手林宜融參加第二屆《超級星光大道》獲得第五名，之後當上寰宇新聞台主播，淡出螢光幕後轉職為音樂老師，本月和老公「阿森」迎來寶寶「小薯球」誕生，林宜融透露因為自己患有子癲前症，寶寶34週就早產，提心吊膽的她產前崩潰大哭。
記者羅凌筠/綜合報導
林宜融懷孕31週產檢，發現小薯球肚圍和腿週數偏小，醫師診斷她有子癲前症，馬上轉診到台大醫院，還提醒她要打類固醇，幫助早產兒寶寶的肺部成熟，林宜融一出診所的自動門，眼淚就啪的掉下來，「一下子要吸收好多訊息，自己有子癲前症、寶寶沒有長大、明天要轉診、寶寶需要提早出來。」
醫師評估後決定讓胎兒在34週提早出來，因為待在林宜融的肚子他長不大，而且子癲前症對媽媽和寶寶都不安全，所幸林宜融老公及時從美國飛回台灣陪產，林宜融自然產過程身體不適，吃藥吐了2次，最後要拉寶寶出來的時候，聽到小薯球的哭聲，她的眼淚也開始流出來。
林宜融記得在產房內，轉頭看到小薯球的臉，把頭湊過去跟他打招呼，眼淚一直流，心情也很激動，「我用我的頭去蹭小薯球的身體，跟他說我是媽媽，也跟抱他的醫師說謝謝」，短短不到30秒的接觸，寶寶就被抱走去做其他檢查，因為提前1個月出生，還躺在保溫箱觀察中。