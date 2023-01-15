因應春節　中市調整雙十公車綁卡時間

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交通局長葉昭甫表示，1月20日29日為春節連假，包含新市政大樓、交通局、區公所、戶政事務所將暫停綁卡服務，民眾要辦理「市民限定」雙十公車優惠綁卡服務，可以調整在春節前、後來申請，享受市民限定的雙十公車，搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資優惠。
另外，農曆春節許多遊子返回台中團圓過年，交通局為滿足民眾及返鄉市民的綁卡需求，市府公布的5處捷運車站，包含松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站仍將於1月20日(小年夜)、1月25日(初四)至1月29日(初八)8時至11時提供綁卡服務。
交通局說，29處市立圖書館將於1月28日(初七) 8時30分至12時、13時至17時30分提供綁卡服務，請有綁卡需求的民眾留意；1月30日後，市府公布的94處申請地點恢復原綁卡服務時間。
葉昭甫提醒，「市民限定」交通卡務必由本人使用，交通局將不定時派員隨車稽查，若經查獲將交通卡轉讓或借用他人使用自查獲日起取消其乘車優惠一年以上，呼籲民眾切勿以身試法。
此外，交通局配合教育局各級學校發行數位學生證政策，市民限定雙十公車的優惠也可以改綁定到新發行的數位學生證，學生若將雙十公車優惠改綁到新的數位學生證，下次搭乘公車時請使用數位學生證刷卡上車，才可以繼續享有市民限定雙十公車優惠，舊有的交通卡優惠將被取消，符合一人一卡規定，請學生多加注意。