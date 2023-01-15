東區LaLaport將試營運　市府鼓勵搭大眾運輸避開車流

我是廣告 請繼續往下閱讀
葉昭甫表示，東區民眾期盼已久的購物中心試營運日期倒數計時，交通局考量試營運剛好是農曆春節前，接下來還有長達10天春節連假，出門走春、逛街採買民眾勢必大批湧入，已兩次邀集相關單位及學者專家，共同討論研議及審查交通維持計畫，1月12日也召集各單位及當地里長至周邊地區會勘，做好完善交通措施。
葉昭甫指出，經與專家學者、在地里長開會研礒，因應試營運期間的停車管理、接駁車服務、交通動線、交通疏導及引導牌面等相關措施，已請百貨業者務必落實各項交通維持計畫，包含規劃加強交管人力配置於周邊道路進行交通疏導、規劃2處替代停車場，也要求業者開設台中火車站假日免費接駁專車，提供搭乘接駁車至商場優惠，鼓勵民眾搭乘，降低私人運具使用。
另外，交通局也要求東區百貨業者於館內停車場滿場時，配合手舉牌、引導牌面及人員指揮等方式，導引車輛至建國市場停車場、振興機車停車場停放，降低購物車潮進入館內所引起交通堵塞狀況。
葉昭甫補充，購物中心基地旁即有「新建國市場(3號門)」公車招呼站，周邊也有「新建國市場」、「新建國市場(1號門)」、「新建國市場(6號門)」、「新建國市場(8號門)」、「帝國製糖廠」等公車招呼站，民眾可多加利用18、19、51、56、89、242、280、281、285、286、288、289、323、700崇德幹線等14條公車路線前往購物，整體班次相當密集，路網遍及大里、太平、北屯、台灣大道、崇德路、五權路等主要路廊，相關路線資訊可下載「台中公車」APP查詢；其中18路公車因應建國市場年貨採買人潮及購物中心開幕，自1月17日起試辦由原本行駛樂業二路、進德路，調整為直行建成路，請民眾多加留意調整資訊。
葉昭甫提到，因東區百貨業安排在春節前夕試營運，鄰近有知名的台中建國市場，民眾辦年貨加上大型百貨賣場進駐，可能造成東區忠孝路、進德路、建成路等周邊道路車流量提升，為緩解周邊車流，交通局除持續要求業者落實交通維持計畫內容，也進行多項交通改善措施，並將持續派員至現場觀察車流運行情形，稽查業者是否落實交通維持計畫。
此外，交通局進行一連串交通調整作為，包含設置標誌標線與號誌時制滾動調整，除在建成路、進德路、忠孝路、振興路、大興街的多岔路口增設行人號誌燈，也在樂業二路及進德路人行道增設禁止停車標誌，協助規劃商場接駁車行駛動線等，屆時警察將配合密集執法，希望在為地方拚經濟時，也能減少商城營運帶來的交通壓力。