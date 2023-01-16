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巷仔內／天龍操演榮獲炸射與空戰王　養幻象2000有多難？

▲空軍第2聯隊幻象2000戰機起飛升空。（圖／記者呂炯昌攝，2023.01.11）
▲空軍第2聯隊幻象2000戰機起飛升空。（圖／記者呂炯昌攝，2023.01.11）

記者呂炯昌／特稿

空軍去年底舉行的「年度戰術總驗收」（又稱天龍操演）中，新竹空軍基地第2聯隊的幻象2000戰機獲得「箭靶王」與「空戰王」雙料頭銜。由於空軍三型主力戰機中就只剩幻象機隊還未做中期延壽、性能提升，幻象2000戰機還能在模擬空戰中擊敗其他機型，尤其是F-16V，實屬難能可貴，但是空軍的幻象2000機隊卻面臨升級難、操作昂貴的困境。

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1980年代由於空軍F-104、F-5E/F等主力戰機日漸老化，空軍開始尋求新一代戰機，除了自製F-CK-1經國號（IDF）戰機外，也開始向外尋找新一代戰機。1989年時任參謀總長郝柏村訪問法國後，促成法方出售60架幻象2000-5型戰機，並於1997年交付首批6架幻象機。採用三角翼設計的幻象2000戰機具備優異的爬升與中高空性能，因而取代F-104戰機，部署於新竹空軍基地，擔任北台灣空域攔截任務。

我國採購的幻象2000-5型戰機搭配的RDY雷達，擁有多種對地/空作戰模式，能夠同時追蹤8個目標，可一次發射4枚雲母（MICA）中程空對空飛彈攻擊，成軍初期是空軍三款新主力戰機中，戰力最強者。但是空軍購買幻象2000戰機僅購買空對空武器，並無其他精準對地攻擊武器，因此無法擔任對地攻擊任務。

僅管性能優異，但是幻象2000的維護與操作費用卻比F-16跟國產IDF經國號戰機高昂。根據空軍2010年公布數據，幻象2000每小時作業費用高達80萬元，比F-16的16萬元、經國號戰機的25萬元高出許多，一年的維修成本也高達1400萬元，每小時操作成本幾乎與美軍最新型的F-35A戰機相當。

西方戰機平均使用壽限為30年，往往服役15年之後就必須進行延壽升級。但由於幻象2000戰機問世的時間較F-16晚，價格也高出F-16許多，空軍1990年代購買幻象機每架約6000萬美金，F-16約3000萬美金。

因此，全球僅賣了600多架幻象2000就停產，而F-16生產了超過4500架，且生產線仍未停止。在數量過少的情況下，只有原廠製造商達梭公司提供升級方案，因此升級費用不便宜。

以印度升級幻象2000H型戰機為例，2011年每架戰機的升級成本達16.7億盧比（約5.9億元新台幣），在通貨膨漲下，未來空軍若要對幻象2000戰機作機體延壽、航電系統升級，金額恐高於印度。

空軍向美國新購66架F-16V，未來陸續抵台後，幻象機是否會除役令成為空軍兩難的問題。新購F-16V戰機將部署於台東志航基地，預計需要110名飛官與1000名地勤人員，面對如此龐大的人力缺口，以及可能面臨高昂的升級費用，空軍必須認真思考是否該封存或是汰除幻象2000戰機。

▲幻象2000戰機制空武器掛載，機腹下掛載雲母中程空對空飛彈，翼下掛魔法短程空對空飛彈。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.11）
▲幻象2000戰機制空武器掛載，機腹下掛載雲母中程空對空飛彈，翼下掛魔法短程空對空飛彈。（圖／記者呂炯昌攝，2023.1.11）

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