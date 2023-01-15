謝和弦爆「某人賣弄姿色」當明星！前妻回擊：豬就喜歡髒
歌手謝和弦與現任妻子陳緗妮，成功生下女兒之後，依舊不改直率、暴走的性格。日前更在臉書爆料，某人身體生不出小孩，卻整天想當明星，甚至不斷干擾的他的生活，疑似在影射前妻Keanna，意外引起熱議。對此，陳緗妮則發文苦笑表示，希望大家笑笑就好。
娛樂中心/綜合報導
謝和弦昨（14）日臉書突然砲轟，影射有人身體搞壞、生不出小孩，只能每天賣弄姿色，「整天想當明星，以為跟唱片公司高層上床，就有機會發片出道，結果只是被當笑話，在圈子裡被流傳」，雖然並未指名道姓，但底下網友們似乎都知道對方是誰，掀起一陣熱議。
對此，謝和弦老婆陳緗妮則在今日臉書回應：「那個⋯剛剛才發現一早有收到訊息大家在詢問我，但⋯暖爸的文章沒有指名道姓啦。」她也說，原本還在狀況外的她，剛特別詢問一下老公後才知道此事，「就只是剛好前同事跟他分享一些圈內消息而已」，並希望大家笑笑就好，「人生中有些事不用太走心，畢竟跟自己沒有什麼太大的關係。道不同不相為謀。」
而在陳緗妮發文前，被網友們影射的Keanna，稍早也在社群平台上發文反擊：「有些人愛惹是非，搞有的沒的大小動作來挑起紛爭，自己一身實錘的髒水不甘心還想抹黑別人，就讓牠們自己慢慢玩」，而她也說，「被問為何總是不計較？畢竟豬就喜歡髒，我不喜歡。」（編輯：詹鎰睿）