被迫虛報2百億產值！雷丁汽車創始人實名舉報山東縣書記

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李國欣在舉報信中表示，自2022年3月起，王驍逼迫雷丁汽車等當地大企業虛報企業工業產值和銷售產值人民幣數百億。其中雷丁汽車在去年上報了銷售產值67.28億元，但公司實際財務數據為20.45億元，累計虛報了人民幣46.83億元。
李國欣無奈表示，作為企業創始人既擔心得罪王驍，又擔心被列為「統計失信企業」影響企業徵信，權衡利弊下只能按照要求上報數據。
對此，濰坊市人民政府新聞辦公室發布消息稱，針對李國欣舉報濰坊市昌樂縣委主要負責人一事，山東省已成立省市有關部門組成的聯合調查組，進駐昌樂縣調查核實有關情況，依法依規處理。
雷丁汽車是在山東濰坊發展茁壯的企業，報導指出雷丁汽車成立於2008年，最初主要經營項目是低速電動車。當時市場中競爭者並不多，雷丁汽車迅速占領市場，在低速電動車領域打開了知名度和影響力，2016年至2018年期間，雷丁電動車連續三年蟬聯低速電動車銷量冠軍，後來透過併購進入新能源車產業。
不過到了2019年初，雷丁汽車以14.6億元收購川汽野馬汽車100%股權，獲得了新能源車等生產資格且推出新款後市場回饋不佳。自2021年12月起，雷丁就出現了拖延經銷商貨款的情況。
2022年，雷丁發展陷入了困境，資金鏈出現危機，當時公司宣布完成A輪融資，整體融資規模為32億元，據悉此輪融資由濰坊市濰城西部投資發展集團領投，山東省市國有資本、產業和民營資本跟投。舉報信中李國欣提到，除了昌樂縣政府擔保用於收購的貸款陸續到期外，王驍自7月起就不再給雷丁汽車續貸，幾經溝通後仍然無果。
儘管公司後來透過外部資本投資實現了32億元的融資，但截止目前，融資的資金並沒有按照約定如期到位。