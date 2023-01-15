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李登輝百歲誕辰　李安妮赴五指山追思

▲李安妮在獨子賴緯綸、立委郭國文與基金會執行長鄭睦群陪同下，前往五指山追思父親。（圖／李登輝基金會提供）
▲李安妮在獨子賴緯綸、立委郭國文與基金會執行長鄭睦群陪同下，前往五指山追思父親。（圖／李登輝基金會提供）

記者陳威叡／台北報導

已故前總統李登輝今（15）日陽曆百歲誕辰，李登輝基金會董事長李安妮帶著獨子賴緯綸、立委郭國文等人，前往五指山追思父親，李安妮在墓前對父親說，會好好照顧母親並努力持續經營基金會，請父親不用擔心。對於基金會接獲民眾反映，希望也能前往五指山憑弔前總統李登輝，李安妮表示今年是百歲誕辰，盼國防部也能順應民意，規劃最妥適的辦法與日期，讓民眾也能追思與憑弔。

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李安妮今日前往五指山追思過世2年餘的父親，陪同上山包括清晨甫下機的獨子賴緯綸、立委郭國文與基金會執行長鄭睦群。李安妮在墓前向父親說道，自己會好好照顧母親，也會努力經營基金會，請父親在天上不用擔心。

追思後李安妮說，當年前總統蔣經國突然撒手人寰，父親依照憲法繼任總統，當初也沒人認為其總統大位能長久安坐，但後來的歷史證明，父親靠著信仰與遠見，在堅持與妥協中匍匐前進，最終完成中華民國的民主化及本土化，也獲得「民主先生」的美譽，而李前總統的思想智慧，相當值得今日的政治工作者深思咀嚼，帶領台灣走出一條屬於自己的康莊大道。

李安妮2年前接任李登輝基金會董事長，基金會也展開轉型，她說，李登輝基金會當前的核心目標有3個目標，分別是「傳承李前總統哲學及民主化理念」、「推動設立李登輝紀念圖書館」以及「成為深化台日友好關係之重要橋樑。因此在接任董事長之後，基金會舉辦了學術論壇、紀念音樂會等活動，透過不同的形式回顧李前總統的生平與諸多貢獻；另外也不斷跟台大磋商，希望能促成李登輝紀念圖書館的誕生；而因著日本國會議員的到訪，基金會也會盡力居間延續兩國之間的情誼，甚至受邀參與安倍晉三前首相的國葬。

李安妮說，這3個核心目標基金會未來將不斷努力，也期待社會大眾繼續支持，而在百歲誕辰的2023年，除了既定的學術及藝文活動之外，也與知名的文創團隊合作，讓更多年輕世代明白李前總統的思想與作為，珍視得來不易的民主生活。郭國文也表示，台日關係是李前總統非常重要的政治遺產，要更加維護與發揚。

另基金會不時接到民眾詢問，是否能前往五指山憑弔李前總統。李安妮表示，能夠理解特勳區的特殊性及管制需求，也相當感謝五指山國軍同仁的協助，但或許在百歲誕辰的今年，國防部也能順應民意，規劃最妥適的辦法與日期，讓民眾也能前往追思與憑弔。

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