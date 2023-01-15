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汪小菲搭訕女助理！張穎穎直播哭訴　3句話藏已分手玄機

▲張穎穎對於汪小菲搭訕女助理一事直播哭訴，兩人疑似分手，仍遭張蘭留言開嗆。（圖／翻攝張穎穎抖音、微博）
▲張穎穎對於汪小菲搭訕女助理一事直播哭訴，兩人疑似分手，仍遭張蘭留言開嗆。（圖／翻攝張穎穎抖音、微博）

娛樂中心/綜合報導

汪小菲和大S的戰爭還沒停歇，怎料，女友張穎穎卻在14日開直播，對汪小菲先前搭訕女助理一事，哭訴「憑什麼，要我來承受這些東西呢？」也讓粉絲們十分心疼，感情生變傳聞不脛而走，但更傻眼的是，張蘭竟然在底下留言補刀：「就憑你是個心機女！」讓吃瓜的網友們通通笑翻。

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據了解，汪小菲先前沒有陪同張穎穎過生日，反而和媽媽張蘭同框直播，引發外界猜測，兩人感情已經生變。此外，汪小菲更在直播間公然搭訕張蘭新來的正妹女助理雯雯，並頻頻追問對方資訊，而且對方還神似汪小菲的前女友張雨綺，相關影片都被網友們截下來瘋傳。

▲張蘭新來的女助理雯雯，神似汪小菲前女友張雨琦。（圖／翻攝微博）
▲張蘭新來的女助理雯雯，神似汪小菲前女友張雨綺。（圖／翻攝微博）
▲汪小菲看到雯雯在直播中熱舞，罕見露出開心的笑容。（圖／翻攝微博）
▲汪小菲看到雯雯在直播中熱舞，罕見露出開心的笑容。（圖／翻攝微博）
事後，張穎穎就在直播中談到此事時，一度流淚抱怨，「憑什麼，要我來承受這些東西呢？」結果張蘭卻在底下留言嗆聲：「就憑你是個心機女！」瞬間成為微博熱搜，紛紛笑翻，「蘭姐霸氣！」、「哈哈哈太好玩了」、「這樣對待兒子的救命恩人不太好吧！」但也有人狂酸汪小菲和張穎穎，「出軌只有一次和無數次，小三和被小三」、「我現實生活中看到的小三，真的沒有好下場。」

▲張穎穎在直播哭訴汪小菲搭訕正妹女助理的事，張蘭竟在底下開嗆。（圖／翻攝微博）
▲張穎穎在直播哭訴汪小菲搭訕正妹女助理的事，張蘭竟在底下開嗆。（圖／翻攝微博）
至於張蘭為何狂罵張穎穎是心機女，起源於張蘭過去聲稱，她曾被張穎穎騙去山上，並以粉絲的身分留下合照，結果被拿來炒作，才讓她氣到痛罵是有心機的女人，即便自己兒子認愛，但她仍不改反對態度，頻頻公開批評張穎穎。

此外，也有網友發現，張穎穎13日在抖音發布的貼文提到，「愛情沒了可以再遇」、「有啥不能重頭再來」、「從現在起，屏蔽所有不相關的信息，沉靜下來，愛自己做自己。不要東張西望，不要受人影響。大膽往前面走，你的光芒終將被看到。 2023寶貝們，記得愛自己！」等語句，疑似宣布已和汪小菲分手，造成熱議。（編輯：詹鎰睿）

▲張穎穎先前在抖音的貼文，被網友們猜測疑似分手了，目前該文章已經被刪除。（圖／翻攝微博）
▲張穎穎先前在抖音的貼文，被網友們猜測疑似分手了，目前該文章已經被刪除。（圖／翻攝微博）
▲張穎穎今日也在微博寫下心情，似乎意有所指，讓外界相當好奇。（圖／翻攝張穎穎抖音）
▲張穎穎生日隔天在抖音發文，目前已經消失。（圖／翻攝張穎穎抖音）

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