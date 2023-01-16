引進共機模擬作戰　美軍空戰致勝關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了模擬MiG-21之類的輕型戰機，美國軍方曾以體型相似的A-4攻擊機、F-5E/F、F-16戰機擔任假想敵中隊戰機。另一方面，美軍也試圖從其他國家獲得現役俄系戰機。1966年一架伊拉克空軍MiG-21戰機叛逃至以色列，美軍將這架MiG-21買下來，訓練「假想敵中隊」的F-5飛行員模擬MiG-21戰機性能，讓美軍找出對抗北越MiG-21戰機因應之道。
1980年代正值中美蜜月期殲，美國向中國購買2個中隊的殲7戰機（MiG-21中國板板），一共30架。殲7戰機為MiG-21中國板本，美軍將這批殲7納入「紅鷹中隊」（Red Eagles），漆成蘇聯戰機塗裝，美軍將這批從世界各地獲得的MiG-21/殲7戰機稱為YF-110戰機。
「紅鷹中隊」為美軍操作米格機的祕密部隊，曾操作MiG-21、殲7與MiG-23等蘇系戰機，1988年因美蘇對抗減緩而解散。儘管如此，美軍飛行員仍獲得對抗米格機的豐富經驗，1991年波斯灣戰爭中，大舉擊落伊拉克的各式米格戰機。
1991年東西德統一後，原東德空軍的MiG-29也併入統一後的德國，美軍邀請德國飛行員駕駛MiG-29參加紅旗軍演。MiG-29為與美軍F-1、F/A-18大黃蜂戰機同等級戰機，美軍透過模擬空戰研擬因應之道，之後在伊拉克、南斯拉夫與科索沃戰場上，美軍F-16都擊落MiG-29戰機而未有損傷。