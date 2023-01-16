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引進共機模擬作戰　美軍空戰致勝關鍵

▲波蘭空軍MiG-29（前）與美軍F-16戰機，一同參加演習。（圖／美國空軍）
▲波蘭空軍MiG-29（前）與美軍F-16戰機，一同參加演習。（圖／美國空軍）

記者呂炯昌／台北報導

空軍官員日前證實在年度「天龍操演」以F-16扮演紅軍假想敵，與幻象2000戰機進行模擬空戰對抗，事實上，美軍不只也利用現役戰機模擬敵機，為求進一步克敵制勝，甚至引進共機透過實施空戰模擬，研擬因應之道。

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越戰期間，美軍迷信視距外作戰，初期型F-4戰機並未裝配機砲，而美軍的空對空飛彈因為無法適應東南亞的潮濕氣候，加上當時飛彈電子技術不成熟，缺乏機砲的F-4戰機面對纏鬥性能優異的MiG-21戰機吃足苦頭。印巴戰爭期間，印度空軍MiG-21也有擊落巴基斯坦F-104戰機的紀錄。由於親蘇聯的第三世界國家大量裝配MiG-21戰機，包括台灣、美國與北約組織空軍都曾將MiG-21視為頭號假想敵，成立假想敵中隊研擬應付之道。

為了模擬MiG-21之類的輕型戰機，美國軍方曾以體型相似的A-4攻擊機、F-5E/F、F-16戰機擔任假想敵中隊戰機。另一方面，美軍也試圖從其他國家獲得現役俄系戰機。1966年一架伊拉克空軍MiG-21戰機叛逃至以色列，美軍將這架MiG-21買下來，訓練「假想敵中隊」的F-5飛行員模擬MiG-21戰機性能，讓美軍找出對抗北越MiG-21戰機因應之道。

1980年代正值中美蜜月期殲，美國向中國購買2個中隊的殲7戰機（MiG-21中國板板），一共30架。殲7戰機為MiG-21中國板本，美軍將這批殲7納入「紅鷹中隊」（Red Eagles），漆成蘇聯戰機塗裝，美軍將這批從世界各地獲得的MiG-21/殲7戰機稱為YF-110戰機。

「紅鷹中隊」為美軍操作米格機的祕密部隊，曾操作MiG-21、殲7與MiG-23等蘇系戰機，1988年因美蘇對抗減緩而解散。儘管如此，美軍飛行員仍獲得對抗米格機的豐富經驗，1991年波斯灣戰爭中，大舉擊落伊拉克的各式米格戰機。

1991年東西德統一後，原東德空軍的MiG-29也併入統一後的德國，美軍邀請德國飛行員駕駛MiG-29參加紅旗軍演。MiG-29為與美軍F-1、F/A-18大黃蜂戰機同等級戰機，美軍透過模擬空戰研擬因應之道，之後在伊拉克、南斯拉夫與科索沃戰場上，美軍F-16都擊落MiG-29戰機而未有損傷。


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