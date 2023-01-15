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5人中1人難負擔！日本月經貧窮促日女挺身　盼創友善社會

▲谷口歩実創立了「みんなの生理」，致力改善日本對於月經的看法。（圖／翻攝自VOGUE）
▲谷口歩実創立了「みんなの生理」，致力改善日本對於月經的看法。（圖／翻攝自VOGUE）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來「月經貧窮」議題逐漸受到全球重視，不僅是在台灣有著許多聲音推動月經平權，就連在社會風氣較為保守的日本也有團體致力於消弭月經貧窮問題。由於新冠肺炎疫情肆虐，導致日本經濟受創，許多家庭也因此陷入經濟困難的狀態，讓「月經貧窮」（生理の貧困）逐漸浮上檯面。日本許多自治團體為了因應此現象，與當地社福機構合作，在各地學校廁所中設置提供免費衛生棉的盒子供學生使用。 而讓「月經貧窮」議題獲得日本社會重視的功臣，正是年僅20多歲就創立名為「大家的生理期」（みんなの生理）團隊的谷口步實（谷口歩実）。

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1998年出生的谷口歩実，在位於東京三鷹市的國際基督教大學攻讀性別研究以及教育學。谷口歩実表示過去就一直受到海外名人如泰勒絲等人的影響，因此才會在大學時主修性別研究，並且在大學四年級時，選擇了「月經」作為畢業論文主題。

為了撰寫畢業論文，谷口歩実訪問了許多朋友，但在過程中聽到了許多「月經造成經濟負擔」的聲音，而當時正好碰上日本政府導入「輕減稅率（軽減税率，けいげんぜいりつ）」的政策，於是谷口歩実便在2019年12月發起生理用品減輕稅率的連署活動。谷口歩実表示，雖然自己投入性別研究，也會關注社會不平等的現象，但從來沒想過自己會成為社運人士。

谷口歩実最初與兩名好友在大學的餐廳針對該議題進行討論，隨後3人一起在2020年2月創立了「みんなの生理」，並用#月經貧窮（#生理の貧困）的標籤快速地在社群媒體上擴散，獲得廣大網友的共鳴，並有更多人發聲自己也有這樣的困擾，也有越來越多10至20多歲的民眾與她們聯絡，一同站在「月經革命」的路上，為消弭月經相關的不平等現象奮鬥。

而在撰寫畢業論文時，谷口歩実發起了「生理用品減輕稅率」連署活動，不過在收集了許多人的意見、想法之後，谷口歩実開始苦惱，該如何將大眾連署以及公民的聲音，讓決策者知道。谷口歩実表示，雖然在活動中收集到了各方的簽名、聲音，但政治人物們沒有「數據」是不會採取行動。

因此谷口歩実在2021年3月以「日本全國高中、短期大學、大學以及研究所和專門學校中，在過去一年間有曾有月經來潮的民眾」作為對象，進行網路調查，隨後揭露「每5名年輕女性當中，就有1人曾因經濟關係，覺得購買生理用品很困難」的「月經貧窮」狀況。

谷口歩実坦言，在發表這項調查結果之後，便收到四周的冷嘲熱諷，以及許多的批評，但在短短數個月之間就感受到社會出現變化，不僅月經的議題逐漸出現在新聞媒體上，就連談論性教育重要性的聲音也越來越多。谷口歩実表示，還有援助被以更年期為由解僱的女性的勞動團體，也與她聯絡，稱「因為你們的活動才能讓這些聲音出現」。谷口歩実認為，透過了他們的行動，創造出更容易談論相關議題的社會氛圍。

而在新冠疫情爆發之後，日本的經濟也受到重創，許多家庭也因此陷入經濟困難的狀況。根據了解，除了真的難以負擔生理用品費用的家庭之外，也有家庭將「生理用品」放在需要節省的開支項目中，而這樣的情況正是因為支配家庭開銷的人對於生理期的不解造成了生理用品並非「必要物」的想法，因而造成月經貧窮的狀況。但為了因應此現象，日本許多自治團體與當地社福機構一起合作，在各地學校的廁所中設置提供免費衛生棉的盒子供學童使用。外界認為，日本社會會出現這樣的轉變，正是因為谷口歩実在月經議題上的努力。

▲「みんなの生理」初期成員。（圖／翻攝自cosmopolitan）
▲「みんなの生理」初期成員。（圖／翻攝自cosmopolitan）
不過谷口歩実表示，大眾都會將「月經貧窮」與「可憐的女性」劃上等號，但她強調，「我們所希望的是生理用品被當作生活必需品，讓每個人都能夠正常的取得擁有。若是以誘發大眾同情心的方式進行，反而會有所限制，並增強大眾對於取得生理用品的錯誤認知。」

谷口歩実希望可以將月經作為一個議題，讓社會持續討論，並且在各方面都包含到「月經」的狀況，像是在學校或是工作場所，就能去針對月經來潮碰上的不便去思考解決方案。而將月經融入社福措施、環境問題等議題中，如何去做改變，讓「有月經的人」更容易生活。「我認為如果用這樣的角度來看社會的話，將成為一個每個人都可以舒適生活的社會，而不僅僅是經歷月經的人。」

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