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搶春節送禮商機 水保局南投分局幫農民賣「台灣好咖」

▲趕在春節前，水保局南投分局幫咖啡農搶進家樂福快閃販賣「台灣好咖」。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.15)
▲趕在春節前，水保局南投分局幫咖啡農搶進家樂福快閃販賣「台灣好咖」。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.15)

記者金武鳯/台中報導

力挺臺灣精品咖啡，農委會水保局南投分局精選彰投雲嘉地區，12家咖啡莊園的咖啡豆，組成「第一杯咖啡禮盒」，趕在年節前在北、中兩家家樂福，快閃販售一個月，讓民眾購買一個禮盒，就能品味到12種咖啡豆不同風味。此外，南投分局也設置「聞著咖啡香去旅行網站」，推出16條以咖啡莊園為主題的輕旅行，春節年假不妨來一趟優遊農村的咖啡之旅。

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水保局南投分局今天在家樂福西屯店，公開行銷「第一杯咖啡禮盒」，吸引很多辦年貨民眾圍觀。分局長陳榮俊指出，臺灣擁有適合咖啡生長的地理環境，加上水保局在農村社區環境改善及多元行銷輔導支持下，提升臺灣咖啡品質，已具有生豆精品優勢，並在國內外各種咖啡豆比賽獲獎，是世界少數兼具生產及烘焙銷售一條龍的產銷合一地區。

▲水保局南投分局長陳榮俊幫農民賣「台灣好咖」，大力行銷第一杯咖啡禮盒，一盒可以品味到12種風味的咖啡豆。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.15)
▲水保局南投分局長陳榮俊幫農民賣「台灣好咖」，大力行銷第一杯咖啡禮盒，一盒可以品味到12種風味的咖啡豆。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.15)
為力挺台灣精品咖啡，南投分局精選的12家莊園咖啡豆，CQI認證分數均達83分以上，可謂是精品中的精品。而且，每家咖啡豆風味不盡相同，有果香、花香、酒香、可可香氣等，在第一杯咖啡禮盒中皆可以品嚐到，是春節送禮最好選擇。陳榮俊分局長表示，這次攜手家樂福集團共同行銷，讓精品咖啡更貼近民眾，期待臺灣精品咖啡可以成為咖啡控首選。

家樂福經理林夢紹表示，家樂福近年積極推動食物轉型計畫，響應SDG的永續目標。很高興能攜手南投分局，在家樂福西屯店影響力概念店推動臺灣精品咖啡，讓更多人更容易購買到臺灣精品咖啡，支持臺灣在地產業，減少食物里程及碳足跡，創造農村生態永續方向。

▲「第一杯咖啡禮盒」進駐家樂福西屯店影響力概念店，快閃推動臺灣精品咖啡一個月。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.15)
▲「第一杯咖啡禮盒」進駐家樂福西屯店影響力概念店，快閃推動臺灣精品咖啡一個月。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.15)
今(15)日舉辦的推廣活動，邀請來自雲林、嘉義的咖啡莊園與職人現場手沖咖啡，讓民眾品嚐來自臺灣高山雲霧滋養的精品咖啡，並且透過咖啡莊園主的分享介紹，帶領大家深入探索咖啡迷人的魅力。此外，陳榮俊分局長也趁著春節連假行銷16條以咖啡莊園為主題的輕旅行，值得民眾安排一趟不一樣的年假旅遊。


水保局南投分局表示，16條以咖啡莊園為主題的輕旅行，從南投國姓、雲林草嶺及嘉義阿里山出發，體驗周邊的自然美景與山林風情，每一條路線都能透過品嚐在地不同咖啡品種、後處理技術等，將咖啡文化融入於體驗旅遊、餐飲及生活中，搭配遊客親手烘製、手沖等體驗DIY，讓臺灣精品咖啡旅遊深入人心，是一次結合優遊農村、臺灣精品咖啡的聞香之旅，請參考「聞著咖啡香去旅行網站」(https://www.4season-tour-spring.com/2022winter/)，或搜尋FB「農村小童」。


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