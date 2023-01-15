搶春節送禮商機 水保局南投分局幫農民賣「台灣好咖」

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為力挺台灣精品咖啡，南投分局精選的12家莊園咖啡豆，CQI認證分數均達83分以上，可謂是精品中的精品。而且，每家咖啡豆風味不盡相同，有果香、花香、酒香、可可香氣等，在第一杯咖啡禮盒中皆可以品嚐到，是春節送禮最好選擇。陳榮俊分局長表示，這次攜手家樂福集團共同行銷，讓精品咖啡更貼近民眾，期待臺灣精品咖啡可以成為咖啡控首選。
家樂福經理林夢紹表示，家樂福近年積極推動食物轉型計畫，響應SDG的永續目標。很高興能攜手南投分局，在家樂福西屯店影響力概念店推動臺灣精品咖啡，讓更多人更容易購買到臺灣精品咖啡，支持臺灣在地產業，減少食物里程及碳足跡，創造農村生態永續方向。
今(15)日舉辦的推廣活動，邀請來自雲林、嘉義的咖啡莊園與職人現場手沖咖啡，讓民眾品嚐來自臺灣高山雲霧滋養的精品咖啡，並且透過咖啡莊園主的分享介紹，帶領大家深入探索咖啡迷人的魅力。此外，陳榮俊分局長也趁著春節連假行銷16條以咖啡莊園為主題的輕旅行，值得民眾安排一趟不一樣的年假旅遊。
水保局南投分局表示，16條以咖啡莊園為主題的輕旅行，從南投國姓、雲林草嶺及嘉義阿里山出發，體驗周邊的自然美景與山林風情，每一條路線都能透過品嚐在地不同咖啡品種、後處理技術等，將咖啡文化融入於體驗旅遊、餐飲及生活中，搭配遊客親手烘製、手沖等體驗DIY，讓臺灣精品咖啡旅遊深入人心，是一次結合優遊農村、臺灣精品咖啡的聞香之旅，請參考「聞著咖啡香去旅行網站」(https://www.4season-tour-spring.com/2022winter/)，或搜尋FB「農村小童」。