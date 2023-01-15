爆料公社被爆是中資！經濟部投審會：後續將檢視公司資料
臉書社團、粉專「爆料公社」被爆疑為外資公司，或有中資疑慮一事，版主14日已發文澄清社團為「獨立運作更沒有中資」，經濟部投審會今（15）日也對此回應表示，會內部了解相關公司登記或股權資料，但是否會請公司說明股權結構，仍須視後續了解情況而定，目前未有確切時程。
記者鄭妤安／台北報導
臉書社團、粉專「爆料公社」因集結生活趣事相關文章、照片與影片，深受台灣網友喜愛，也在台享有高知名度，不料，近日「爆料公社」卻遭爆涉中資，母公司疑似是一家香港公司。
對此，「爆料公社」版主李艾莉昨（14）日發文指出，「不知道哪裡跑出來這種謠言說爆料公社是中資，鍵盤打一打就可以污衊影射別人，連查證都不用。」他澄清，版主都是志同道合的志工，社團起初就是為了讓大家發聲而存在，而一言堂是一貫作風，「現在被莫名潑髒水染紅，覺得很好笑」，並強調，社團是獨立運作更沒有中資。
「爆料公社」疑為外資公司，或有中資疑慮一事，經濟部投審會也回應，一般類似的社會矚目或檢舉案件，皆會內部了解相關公司登記或股權資料，本案後續也會檢視相關資料，但是否會請公司說明股權結構，仍須視後續了解情況而定，目前未有確切時程。