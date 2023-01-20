專訪／柯孟融《咒2》壓箱點子更恐怖　首集這兩角色回鍋

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「我一直很想拍一部給大人看的小朋友恐怖片」，柯孟融說，孩子有一種純真，但那種純真沒有邪惡和善良之分，「換句話說，小朋友可以為了很純真的理由做很可怕的事情，不管是小朋友的人還是小朋友的鬼，而且小孩看這個世界的觀點很特別，我有找到一個非常不一樣的恐怖觀點、不一樣的角度，而且還沒有人拍過，也沒人看過的一種恐怖的口味，它甚至已經高到不需要《咒2》來支撐它。」
然而，正因為原創性太高，柯孟融糾結是否要把此題材獨立出來，也掙扎《咒》是不是真的需要有續作，「我不希望《咒2》沒有新東西，所以第二集本來就要脫離偽紀錄片，改為劇情片」，在續集交給觀眾耳目一新的東西，是柯孟融堅持的底線，否則違背創作者的身分，「續集就是要在既有的世界裡玩新的東西，能不能做到？能做到就拍第二集，所以你問我準備的怎麼樣，它究竟會不會是咒的第二集，要試下去才知道。」
柯孟融透露，黃歆庭持續有在上表演課，「下一部一定是讓朵朵演，至於朵朵會變成什麼樣子，這個我們還在思考」，此外，如果最後決定拍《咒2》，蔡亘晏飾演的李若男角色一定會以某種形式再出現，「這是確定的，但是哪種形式就先賣個關子。」
柯孟融寫下《咒2》的文案：「祂的樣子。你相信詛咒嗎？」詛咒根源的大黑佛母是否以真身現形，令人不寒而慄。
從虐殺驚悚片《絕命派對》拍到本土邪教恐怖片《咒》，問柯孟融喜歡哪種類型，他說自己比較不愛連續殺人魔的電影，較偏愛鬼怪類，雖然也喜歡奉俊昊的《殺人回憶》、大衛芬奇的《火線追緝令》及《恐怖旅舍》、《恐怖蠟像館》，但害怕人心的黑暗，「那種恐懼有時是沒辦法去承受，鬼的恐懼比較可以、限度比較大，會去享受它，殺人的沉重到會不想去面對，也就比較無法enjoy。」
柯孟融是《七夜怪談》的粉絲，更愛三池崇史的《鬼來電》，回想當年進戲院看之前，沒有抱很大的期待，「我想說跟七夜怪談冤魂索命的設定不是差不多，沒想到，我非常非常喜歡，在電影院裡嚇壞了！三池崇史把你的心裡狀態拿捏得死死的，完完全全控制住觀眾，最可怕的是那種當你被選中，無法逃離死亡的恐懼，把它放大，因為人都會死、都會恐懼，但預先知道自己的死期，你怎麼面對它？是否在想怎樣死比較不會痛？最後是不是只剩下死亡的恐懼？」
最讓柯孟融衝擊的是《鬼來電》的片尾，放了女主角柴崎幸的歌，「最後一顆鏡頭居然是一片天空、一片雲，接著進來一段很突兀、很舒暢的流行音樂，讓你記住那片天空的樣子」，柯孟融表示，這就是有東西留在觀眾心裡，「我很希望我的電影也可以讓觀眾帶走一些東西，不管是不是鬼片，例如咒語、符號視覺暫留在你眼裡，幾10年後想起、聽到、看見都還會記得或害怕，那一切都值得了！」