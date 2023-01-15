農曆年前氣溫3階段變化！小年夜再變天 1圖秒懂1週天氣
受到強度接近「強烈大陸冷氣團」的冷空氣南下影響，今（15）日各地氣溫一路下滑且越晚越冷，根據中央氣象局觀測資料顯示，今日傍晚新北富貴角已經出現攝氏9.3度低溫。氣象局預報員陳依秀提醒，今晚到明（16）日清晨中部以北、東北部地區低溫將下探攝氏12度左右，尤其沿海空曠地區最低溫可能再低約攝氏2到3度，新竹、苗栗等地區明天清晨最低溫可能只有攝氏9度左右，其他地區低溫約攝氏12到15度，提醒民眾要留意保暖。至於農曆年前氣溫三階段變化，週三（1/18）冷起團減弱略微回暖，但週五（1/20）小年夜又有東北季風增強，且大年初一（1/22）起可能還有強冷空氣南下，請民眾要留意春節天氣變化。
記者張勵德/綜合報導
氣象局目前持續針對苗栗以北、金門、馬祖等8縣市發布低溫特報。基隆、台北、新北及桃園為橙色燈號，有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生的機率，新竹、苗栗及金門為黃色燈號，有攝氏10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾留意。
陳依秀指出，這波冷氣團帶來的水氣並沒有太多，主要降雨區域以迎風面的桃園以北、東半部地區為主，其中基隆北海岸、北部及宜蘭地區可能有局部較大雨勢，中南部地區大多維持多雲到晴。由於降雨的關係，明後兩天冷氣團影響期間，北部地區整天都明顯偏冷，高溫約攝氏12到15度，而中南部地區日夜溫差較大，早出晚歸要注意保暖。
這波冷氣團預計會影響到週三清晨，白天氣逐漸減弱回溫，不過比較明顯的回暖要等到週四，預估北部地區高溫可回升到攝氏18到21度，中南部地區高溫約攝氏24到26度，花東地區高溫約攝氏21到23度。陳依秀說，回暖的空檔大約只有2天，週五小年夜當天又有東北季風增強，北部及東半部地區氣溫又會略微下滑，且轉為有短暫雨的天氣，宜蘭、基隆北海岸要留意較大雨勢，預期這波東北季風會持續影響到下週一大年初一（1/22），後面又緊接著有另一波冷空氣南下，屆時可能又會有明顯降溫，提醒民眾留意。
另外，氣象局提醒，明後兩天東北風增強，北部、東半部地區、恆春半島及馬祖容易有3米以上的長浪出現，週二清晨到週五，各沿海空曠地區及離島容易有8到10級強陣風，沿海風浪也相當大，民眾前往海邊活動要注意安全。