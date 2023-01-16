林青霞形容老公是「一張白紙」 過去藉寫作治癒寂寞病
前陣子旋風回台，引起轟動的傳奇女神林青霞，在回台期間，接受《TVBS看板人物》專訪，主持人方念華激動地說：「機會十分難得，不誇張，我真的等了20年！」去年底發表第四本著作《青霞小品》的林青霞，這次大方分享在寫作過程中，所帶給她的巨大轉變，其中之一就是接受自己的不完美，認為若是凡事追求十全十美的話，真的會很痛苦。
記者侯家瑜/綜合報導
談及過往社交心態，林青霞表示從以前開始最害怕的就是「寂寞」，是不交朋友、不見生人的極端類型，不過到了人生下半場之後，決定開始藉由拾筆寫作，揮灑文字創意來排解、抒發，找到情緒出口，「寫作帶給我很大的快樂，治癒了我的寂寞病。」並笑稱任何事情都難不倒她，「因為所有這些可以讓我生氣的，我都把它轉成文字。」樂觀表示寫作的材料難能可貴，可見寫作對她意義深大。
除了勤於寫作之外，林青霞在《青霞小品》中，也罕見曝光人物素描作品，奔放俐落的線條連畫畫老師都讚賞不已，而在作品中鮮少提及先生（邢李㷧）及家人的她，連主持人方念華也不禁好奇問道，若要為先生作畫，會選擇簡單明快的線條素描、清淡水彩畫抑或是濃厚油畫？林青霞調皮笑稱：「就是一張白紙，什麼都不畫！」方念華聽了則認輸大嘆：「我服了，遇到作家沒辦法。」最後，林青霞於也暢談在旅行寫作中，所遇到的點滴心情，漸漸發現當付出得越多，回饋所得到的愛就會越多，方念華聽了也誠心祝福林青霞：「在愛的裡面，永遠『東方不敗』。」更多內容請鎖定1月22日晚間8點TVBS 56頻道，《TVBS看板人物》。