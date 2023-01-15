陳建州巧遇黑澀會美眉！超強職業感動他：像看女兒長大
藝人「黑人」陳建州，過去曾主持節目《黑澀會美眉》孕育出不少女星，至今均以不同形式活躍在演藝圈。如今，致力於發展台灣籃球，成為職籃PLG執行長的黑人，昨（14）日就發文分享，他在球場上遇到一位他從15歲開始看到現在的美眉，現在已經是個啦啦隊的副隊長，讓他相當感動，直呼「黑澀會之光！」
娛樂中心/綜合報導
黑人在臉書發文表示，「還記得我愛黑澀會那個頭轉超猛的女孩蚊子嗎？聽說蚊子現在多了一個名字叫賴賴～」原來昔日還只是年僅15歲的美眉蚊子，現在已經是統一獅啦啦隊Uni-girls的副隊長。
黑人開心地在文中分享，「今天在新竹球場『雙獅同樂會』看到她的表演，完全展現了不一樣的舞風，真的為她感到開心，同時也很懷念以前在節目中隨時Cue她出來，蚊子都能立馬頭轉的日子～」並大讚賴賴，「有機會再去台南球場看妳表演哦！加油加油～黑澀會之光。」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「長大了」、「從小看到大，越大越美了」、「熱愛跳舞的興趣一直沒有改變，反而變多元化了。佩服她的一路初衷」，也有人表示，「感覺有點像是爸爸看女兒長大的感覺！」也讓黑人有感而發，「真的！」（編輯：詹鎰睿）