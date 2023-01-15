日本傳奇音樂人高橋幸宏病逝！享壽70歲 死因疑新冠肺炎
日本傳奇音樂人高橋幸宏，昨（14）日傳出病逝消息，享壽70歲，回顧高橋幸宏的一生，曾在1978年與坂本龍一、細野晴臣組成樂團「Yellow Magic Orchestra（YMO）」，並創作出《Rydeen》等知名歌曲，同時也擔任樂團鼓手兼主唱，帶動電子樂的浪潮，如今傳出惡耗，讓娛樂圈感到惋惜。
娛樂中心/綜合報導
據悉，高橋幸宏在2020年初曾感到頭痛，被診斷出腦部有腫瘤，雖然經過手術切除，短暫恢復表演，但身體狀況大不如前，就連去年9月希望能舉辦出道50周年的演出都受到影響，無法如願。此外，去年6月初，高橋幸宏曾在社群平台上慶祝70歲生日時，也吐露自己的身體狀況，又要開始別的治療等等，讓粉絲相當憂心。
另據日媒報導，高橋幸宏今年年初因感染新冠肺炎之後，身體情況明顯惡化，推測應該是在本周病逝，接著再透過親友和工作的夥伴對外宣布消息。至於詳細病因，有待官方說明。（編輯：詹鎰睿）
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