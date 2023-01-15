許光漢、林柏宏南部辦喜宴！《我和鬼》王淨拒絕與他冥婚
億萬票房導演程偉豪最新力作《關於我和鬼變成家人的那件事》，集結許光漢、林柏宏、王淨、馬念先、蔡振南、庹宗華、王滿嬌等超強卡司演出！本週末搶先推出台中、台南、高雄4場「吳毛府家宴場」特映會，監製金百倫、導演程偉豪、演員許光漢、林柏宏、馬念先連兩天直奔中南部與粉絲們見面，活動扮裝主題設定「大面積紅色元素」，滿場觀眾都精心打扮，穿西裝、禮服觀影，還有人全身貼滿紅包袋，影廳秒變婚禮現場喜氣洋洋，主演們最後更親自送客，把每位到場粉絲當作家人一一合照致謝。
記者黃雅琪/綜合報導
主創團隊本週末直奔中南部「吳毛府家宴場」映後，搶先看完電影的觀眾都以掌聲尖叫迎接影人登場，現場甚至有遠從韓國飛來的粉絲，她們拿出事前準備好的布條、翻譯字卡向主演們表達對電影的喜愛。片商還設計拋繡球送禮小遊戲，由馬念先閉眼拋繡球，搶到球的影迷朋友能獲得《關於我和鬼變成家人的那件事》電影金句T恤，3款衣服背面分別印有「我就是個臭直男」、「不敢相信」、「因為我就是一個花瓶」角色台詞。
此外，搭配尾牙時節，《關於我和鬼變成家人的那件事》電影粉專最新發布女主角王淨的「尾牙宣導影片」，她以電影裡正港分局警花造型現身，提醒大家「歲末年歡吃尾牙，沒有準備紅包的老闆們NONO」，更重要是「在路上撿到紅包又不跟人家結婚，也是NONO喔！」提倡冥婚反悔零容忍，但影片最後，王淨撿起一個紅包，打開看完裡面的冥婚對象照片，倒抽一口氣且表情尷尬說：「不好意思，這個我不行。」並趕緊把紅包丟回地上。電影《關於我和鬼變成家人的那件事》2月10日全台上映。