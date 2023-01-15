台中榮總前進羅娜部落義診 原民：最暖心的春節禮物

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於是，臺中榮總整合院內多個醫療科目，有多達60位的醫療團隊，結合中興大學後醫系學生十餘人，今天早上6時自台中榮總出發，前進信義鄉展開義診。義診場所就在羅娜教會球場舉行 ，包括搭設診間、遮雨（陽）棚架等工作，也是醫療團隊親自動手完成。醫療小組在球場上劃設就診路線，依序掛號、檢傷、診間診療、藥局領藥，一連串就醫SOP流程，當居民陸續前來，依序排隊就診，小小的球場宛如門診間，為部落居民提供最暖心且專業的醫療服務。
義診團隊除了提供內科、外科、兒科、牙科、耳鼻喉科、眼科、婦科等定點服務外，更安排醫療小組到民眾家中進行居家醫療訪視。這一天南投縣衛生局也提供B、C肝抽血檢測服務。羅娜部落是布農族中人口最多的部落，也是全台灣原住民族中最大的部落，部落居民表示，能有機會直接就在部落接受健檢，真的是太好了。
值得一提的是，此次醫療團隊特別攜手中華電信加入義診行列，在部落提供 5G 企業專網；當現場醫師遇有複雜病症案例，立刻以 5G 行動醫療會診模式，即時連線醫院端醫療團隊進行治療會商，充分發揮醫學中心等級的醫療品質。其次，當醫療小組到民眾家中進行居家醫療訪視，即時以5G網路連線院內查詢相關就醫資料，並當場完成居家醫療訪視記錄，相當便利。同時也提供南投縣衛生局B、C肝抽血檢測5G連線服務，充分將5G智慧醫療服務延伸至羅娜部落，讓偏鄉醫療不再有落差。