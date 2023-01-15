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台中榮總前進羅娜部落義診 原民：最暖心的春節禮物

▲台中榮總整合各科60名醫療團隊，陣容龐大，今天前進羅娜部落義診，讓部落原民讚稱是「最暖心的春節禮物」。（圖／台中榮總提供）
▲台中榮總整合各科60名醫療團隊，陣容龐大，今天前進羅娜部落義診，讓部落原民讚稱是「最暖心的春節禮物」。（圖／台中榮總提供）

記者金武鳯/台中報導

由臺中榮總院長陳適安率領的醫療團隊，在112年春節前夕前進偏鄉，來到信義鄉羅娜丶久美丶新鄉等部落義診。歲末送暖，讓部落原民讚稱是「最暖心的春節禮物」。

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臺中榮總觀察，近年來代謝以及三高疾病已年輕化，部落中常見飲酒、嚼食檳榔的生活常態，加上部落婦女少有機會接受子宮抹片檢查、乳房攝影，還有偏鄉兒童口腔檢查、牙齒保健等也多有不便。尤其，偏鄉幼童在學齡前社會互動與文化刺激較少，也有部分孩童在語言、肢體發展出現遲緩等現象，這些都是值得重視問題。

▲台中榮總醫療團隊前進羅娜部落義診，在球場搭設的診間，部落原民按規劃sop進行，秩序井然。（圖／台中榮總提供）
▲台中榮總醫療團隊前進羅娜部落義診，在球場搭設的診間，部落原民按規劃sop進行，秩序井然。（圖／台中榮總提供）
於是，臺中榮總整合院內多個醫療科目，有多達60位的醫療團隊，結合中興大學後醫系學生十餘人，今天早上6時自台中榮總出發，前進信義鄉展開義診。義診場所就在羅娜教會球場舉行 ，包括搭設診間、遮雨（陽）棚架等工作，也是醫療團隊親自動手完成。醫療小組在球場上劃設就診路線，依序掛號、檢傷、診間診療、藥局領藥，一連串就醫SOP流程，當居民陸續前來，依序排隊就診，小小的球場宛如門診間，為部落居民提供最暖心且專業的醫療服務。

▲此次醫療團隊攜手中華電信加入義診行列，將5G智慧醫療服務延伸至羅娜部落，讓偏鄉醫療不再有落差。（圖／台中榮總提供）
▲此次醫療團隊攜手中華電信加入義診行列，將5G智慧醫療服務延伸至羅娜部落，讓偏鄉醫療不再有落差。（圖／台中榮總提供）
義診團隊除了提供內科、外科、兒科、牙科、耳鼻喉科、眼科、婦科等定點服務外，更安排醫療小組到民眾家中進行居家醫療訪視。這一天南投縣衛生局也提供B、C肝抽血檢測服務。羅娜部落是布農族中人口最多的部落，也是全台灣原住民族中最大的部落，部落居民表示，能有機會直接就在部落接受健檢，真的是太好了。

值得一提的是，此次醫療團隊特別攜手中華電信加入義診行列，在部落提供 5G 企業專網；當現場醫師遇有複雜病症案例，立刻以 5G 行動醫療會診模式，即時連線醫院端醫療團隊進行治療會商，充分發揮醫學中心等級的醫療品質。其次，當醫療小組到民眾家中進行居家醫療訪視，即時以5G網路連線院內查詢相關就醫資料，並當場完成居家醫療訪視記錄，相當便利。同時也提供南投縣衛生局B、C肝抽血檢測5G連線服務，充分將5G智慧醫療服務延伸至羅娜部落，讓偏鄉醫療不再有落差。




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