胎兒停止長大！《星光》歌手懷孕31週　被醫診斷1症淚崩

搶票預備！陳奕迅宣布演唱會前進台灣　18歲正妹女兒現身

▲陳奕迅將來台灣舉辦演唱會。（圖／ESL Limited 提供）
▲陳奕迅將來台灣舉辦演唱會。（圖／ESL Limited 提供）

記者羅凌筠/綜合報導

陳奕迅（Eason）《Fear and Dreams》演唱會昨（14）日在香港踏入第27場最終場，不少人被感動得熱淚盈眶，包括Eason自己和女兒陳康堤。Eason透露巡演結束會休息1個多月，便開始海外巡迴，率先會到新加坡、馬來西亞及台灣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
現場有歌迷大吹3下口哨，全場萬人一起大合唱《天下無雙》給Eason聽，場面非常溫馨。台上的Eason被感動得強忍淚水，在大家唱到最後幾句時，他示意觀眾停下，讓他自己唱 : 「一世慶祝整個地球上，億個背影但和你碰上，想說你知整個地球上，無人可使我更想奔向。」全場掌聲震響紅館。

▲萬人一起大合唱《天下無雙》給Eason聽。（圖／ESL Limited 提供）
▲萬人一起大合唱《天下無雙》給Eason聽。（圖／ESL Limited 提供）
在安可歌曲的部分，Eason選唱《大個女》，台下女兒陳康堤即刻淚崩，邊聽邊抹眼淚，Eason窩心向女兒做了1個愛心手勢，他說：「我到48歲，有不少新體驗，不知何時開始喜愛上承傳兩個字，最好是一些好東西，希望可以承傳下去給下一代，不好的也會出現，希望他們學到什麼是好，什麼是不好。其實做人真的不用想太多，只要你真心，真誠分享，有愛就好。」

他又坦言：「我剛好有下一代，也有上一代，我有好的生活，好的條件去做自己喜愛的工作，都是因為我上一代，所以以下這首歌，我想送給所有的上一代及大家。這首歌聽說也是最多人渴望我唱的演唱會歌曲，送給辛辛苦苦為我們做了很多事情的上一代，同時送給你們《單車》。」唱完，他特意向前來支持的父母說，「我愛你，爸爸媽媽。」然後低聲說，「我也愛我老婆，哎呀別說了，他們不太吃這套，太肉麻，哈哈。」

▲陳奕迅女兒陳康堤（左）、老婆徐濠縈到場支持演唱會。（圖／ESL Limited 提供）
▲陳奕迅女兒陳康堤（左）、老婆徐濠縈到場支持演唱會。（圖／ESL Limited 提供）
這時有歌迷大喊《人來人往》，陳奕迅說，「你今天真的走運，我真的選了這首。這首歌的作曲人（陳輝陽）在現場，他聽到這些掌聲一定很開心，謝謝你，陳輝陽先生，如果你再拍大力一點 ，林夕（作詞人）都聽到。」紅館又再響起掌聲及歡呼聲。

最後，Eason選了《歌頌》畫下句點，他說自己1995年拿到第14屆新秀歌唱比賽冠軍，27年來遇到很多出色音樂人，每一位作曲、填詞人，編曲人、監製、錄音師、所有唱片公司宣傳，他都想多謝他們，沒有他們，他什麼也不是，Eason說：「沒了他們的話，我們今晚是一個talk show，沒有歌，沒戲好唱，所以我要好好向他們致敬，希望大家跟我一起多給點掌聲。」

胎兒停止長大！《星光》歌手懷孕31週　被醫診斷1症淚崩

守空閨1年半　林襄談孫生「表現出好需要我的樣子」

宋逸民「握4證據」控小甜甜撒謊　白家綺：心情已經平復

藍正龍暴瘦「差點抵押房」　金流斷9個月：銀行卡被鎖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀