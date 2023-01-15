搶票預備！陳奕迅宣布演唱會前進台灣　18歲正妹女兒現身

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在安可歌曲的部分，Eason選唱《大個女》，台下女兒陳康堤即刻淚崩，邊聽邊抹眼淚，Eason窩心向女兒做了1個愛心手勢，他說：「我到48歲，有不少新體驗，不知何時開始喜愛上承傳兩個字，最好是一些好東西，希望可以承傳下去給下一代，不好的也會出現，希望他們學到什麼是好，什麼是不好。其實做人真的不用想太多，只要你真心，真誠分享，有愛就好。」
他又坦言：「我剛好有下一代，也有上一代，我有好的生活，好的條件去做自己喜愛的工作，都是因為我上一代，所以以下這首歌，我想送給所有的上一代及大家。這首歌聽說也是最多人渴望我唱的演唱會歌曲，送給辛辛苦苦為我們做了很多事情的上一代，同時送給你們《單車》。」唱完，他特意向前來支持的父母說，「我愛你，爸爸媽媽。」然後低聲說，「我也愛我老婆，哎呀別說了，他們不太吃這套，太肉麻，哈哈。」
這時有歌迷大喊《人來人往》，陳奕迅說，「你今天真的走運，我真的選了這首。這首歌的作曲人（陳輝陽）在現場，他聽到這些掌聲一定很開心，謝謝你，陳輝陽先生，如果你再拍大力一點 ，林夕（作詞人）都聽到。」紅館又再響起掌聲及歡呼聲。
最後，Eason選了《歌頌》畫下句點，他說自己1995年拿到第14屆新秀歌唱比賽冠軍，27年來遇到很多出色音樂人，每一位作曲、填詞人，編曲人、監製、錄音師、所有唱片公司宣傳，他都想多謝他們，沒有他們，他什麼也不是，Eason說：「沒了他們的話，我們今晚是一個talk show，沒有歌，沒戲好唱，所以我要好好向他們致敬，希望大家跟我一起多給點掌聲。」