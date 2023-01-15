楊丞琳宣布交新朋友！「南韓女神」貼臉入鏡：我們常聯繫
38歲女星楊丞琳，無論演唱、主持還是戲劇，成績都很亮眼，特別是和中國歌手李榮浩結婚後，也在演藝圈交了很多好朋友。今（15）日楊丞琳就分享一張和好朋友的合照，結果對方竟然是超大咖的南韓女神Jessica（鄭秀妍），讓粉絲們又驚又喜。
娛樂中心/綜合報導
楊丞琳今在個人社群平台上PO文分享與Jessica的合照，她透露，兩人是在去年結交的新朋友，並強調「我們時常保持聯繫，也會騰出時間約會，而且不是單向的那種。」也說兩人的相處模式，讓她非常珍惜，最後更對Jessica告白：「Luv Jessica！」而Jessica也給予熱情回應：「Cherish our friendship love you jiejie！」
據了解，「少女時代」前成員的Jessica，自從去年轉戰中國後，就以《乘風破浪的姐姐》再度爆紅，更奪下該節目第二名的成績，僅次於台灣女星王心凌，後來也陸續在中國各大節目亮相，也因為節目《聲聲如夏花》中與楊丞琳一同擔任主播經理人，也許是這樣的緣分，才會跟楊丞琳結為好友。
照片曝光後，大家紛紛留言，「兩位夏花主播經理人的愉快約會，期待未來再次合作」、「有才華的美女們總是互相吸引呀，喜歡看靚女們貼貼～養眼又療癒，好幸福」、「喜歡丞琳的合照，美美的，好有愛啊。」（編輯：詹鎰睿）