洪總回歸／12強抗韓成績亮眼！洪總生涯最經典一役

若是回顧台鋼雄鷹首任總教練洪一中的國家隊執教生涯，除了2008年的8搶3奧運資格賽外，2019年的第二屆世界棒球12強賽，中華隊複賽打到日本，首戰派出江少慶先發雖然以0:2不敵墨西哥，但洪總在下一場面對韓國，卻率隊創下最經典的一場戰役。
記者吳政紘/綜合報導
韓國隊賽前雖然有注意到張奕可能先發，但在當時新改建完成的千葉球場，最熟悉的卻是日職好手張奕跟主帥洪一中，以及所屬教練團，其實2019年猿隊在開季前就受邀到千葉球場比賽，面對場地、環境甚至天候等都不陌生，加上中華隊情蒐人員也夠水準，這些資訊等，的確在國際賽派上用場。
洪總大膽啟用高宇杰當這場捕手，搭配胡金龍、王威晨、王勝偉、陳俊秀等串連，老將、菜鳥整合夠水準，團隊戰力拉到最高，也一舉完封韓國隊。
教練團不斷花時間跟球員溝通，叮嚀需要小心的地方，加上張奕投出6.2局無失分好投，台灣史上首度完封韓國職業隊，賽後洪總認為中華隊贏得不僥倖，而是大家共同努力的成果。
事實上，球員也對韓國隊即將派出金廣鉉小心翼翼，針對球種再三分析，嘗試突破，而當時中華隊情蒐小組成員等，如今也在台鋼雄鷹跟洪總相見歡，加上12強中華隊教練團成員黃甘霖也在內，台鋼嘗試複製「中華隊」模式，打造最強團隊。