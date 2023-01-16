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WSBL／國泰不再是霸主　台元驚奇拿下對戰二連勝

▲台元戰居龍頭。籃協提供
▲台元戰居龍頭。籃協提供

記者廖聿偉/綜合報導

WSBL國泰人壽跟台元紡織上演第一階段龍頭之爭，前半段雙方陷入拉鋸，國泰靠著「小丁」林育庭及黃凡珊的連續外線逐漸拉開差距，最多領先12分，但台元轉換防守策略，製造國泰失誤及犯規，持續緊追在後。倒數50秒戰成平手，兩隊在進攻都無法有效突破，最後4秒台元吳盈潔發動快攻遭陳薇安犯規，裁判判定違反運動道德，兩罰中一還握有球權，國泰再用犯規戰術，時間只剩0.3秒，吳盈潔一樣兩罰中一，最終台元59：57收下開季對戰二連勝。

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「國泰是可敬的對手，有特別提醒球員對到他們就是要強烈進攻，投不進的話也要花很多體力去防守他們。」台元總教練邱啟益指出，第三節能克服落後，甚至到末節逆轉，關鍵就在防守，一球一球耐心打。

對於前一場意外敗給電信，邱啟益認為是好事，因為連勝讓球員開始有點鬆懈甚至輕敵，他強調，賽後告誡子弟兵不該有這種心態，也因為這樣今天球員更「上緊發條」用力拼。

說到拼命，第三節開始三分鐘，台元的卓敬就因為積極防守撞傷眉角，當場濺血下場，所幸傷勢無大礙，她在三分鐘後回到場上，旋即貢獻一記外線，帶起台元反攻士氣。不過卓敬強調，她並沒有被傷勢影響，反而是有自信出手，她透露，熱身賽時自己狀態不好，導致喪失信心，例行賽開打前鼓勵自己，把該有的水準調整回來，今天她攻下10分4籃板。

各取得一勝的中華電信與台灣電力在稍早碰頭，電信延續昨日首勝氣勢，先發五人輪流開火，黃湘婷上半場就掃12分，全隊抓20籃板，送出17次助攻；台電在週四傷了主力郭佳紋，這兩日打得較掙扎，學姊劉希曄遭嚴加防守，不過替隊友清出空檔，蘇苡瑈、楊芷瑜、張譯文紛紛為球隊貢獻，中場電信先取得7分領先。

下半場台電由「小白」黃沁瑜外線、蘇苡瑈切入開啟局勢，但接著兩隊命中率都下滑，直到五分鐘電信黃湘婷轉身單打才打破僵局，在台電追分之際，潘姿吟靠著個人突破能力撕裂防線，下半場獨得17分，幫助球隊保有一定領先，電信以69：58拿下二連勝，第一階段結束暫居第三。

數據方面，電信潘姿吟攻下21分10籃板5助攻4抄截，黃湘婷18分6籃板，徐詩涵10分8助攻；台電部分則是蘇苡瑈最高18分4籃板，楊芷瑜及劉希曄各拿11分。

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