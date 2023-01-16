JHBL／4隊外卡出線　男、女8強出爐

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八強的衛冕軍民族及永仁、大倫、漢口、永和5隊是上季前八，3支上季八強本季保八失敗的是第五北市景興、第六北市陽明、第八高市普門，取代的3隊是北市懷生、桃園大成、花蓮自強。
其中JHBL始辦34季唯二「全勤獎」之一、曾在82、103學年兩度封后的懷生，是重返上季失去的八強，109學年拿乙級隊史第2冠、上季掉第六的大成，本季重返甲級，資格賽先晉級再闖八強，繼102學年拿第八、106學年第七後，隊史3度晉八，自強則是繼103、110學年上季後，本季3度挑戰甲級，資格賽過關首闖預賽，今天外卡賽末役力克景興，一戰首晉八強。
另外，曾在98、104學年兩度封王的自強男籃，107學年最後拿第六後，睽違3季，本季在此次12強複賽獲小組第三直接晉級，隊史9度晉八強，自強因而成為本季唯一男、女籃雙闖八強的學校，隊史頭一遭。
男甲信義、神岡八強末班，隨即抽籤進入第一輪A、B兩組各前三名共6隊，兩天前已先抽定位的決賽A、B兩組，最終A組為苗栗明仁、北市金華、北市大安、北市信義。B組則是新北安康、北市永吉、花蓮自強、台中神岡。
八強的衛冕軍金華及安康、永吉、明仁4隊是上季前八，4支上季八強本季保八失敗的是亞軍南投埔里、第六花蓮玉里、第七台中崇倫、第八桃園大成，取代的4隊是上述的花蓮自強，及北市大安、信義、台中神岡。
睽違3季重返八強的自強之外，78學年JHBL始辦，就已參與的大安，最老牌勁旅，78、79學年曾率先二連霸，82學年第3冠，92學年最後拿亞軍，之後次第轉戰乙級，近幾年又重返甲級，本季先通過資格賽，預、預賽再相繼闖關，睽違18季、相隔19年後重返八強。
信義是八強常客，105、109學年更曾兩度拿亞軍，但上季掉到八強外，本季也是資格賽過關後一路挺進，今天外卡賽末役淘汰上季第二埔里，重返八強。
神岡過去是國中老牌勁旅，曾在JHBL早期的86學年首闖八強拿第八，之後轉戰乙級，107學年擁有另類超級中鋒史魯齊，一舉殺晉甲級冠軍賽，才輸給明仁，第二名隊史最佳，但接下來連3季無功，上季止於16強預賽，本季資格賽先出線，預、複賽再過關，睽違3季隊史3度八強。
4月初男、女八強決賽，都是8隊先分A、B兩組單循環，兩組前兩名晉四強，後兩名打5至8排名賽。