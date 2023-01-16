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亞瑟士接力賽　江彥綸領軍奪下冠軍

▲亞瑟士接力賽。官方提供
▲亞瑟士接力賽。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

台灣亞瑟士主辦的「2023 ASICS RELAY亞瑟士接力賽」在屏東熱血開跑！今年賽事結合路跑及戶外探索體驗，在媲美國家公園的國立屏東科技大學舉辦，包含「跑者肌力」、「校園導覽」、「魁哥揪團跑」及「校園定向越野」等戶外探索體驗活動，讓跑友們在兩天一夜中皆能享受到豐富身心靈的運動旅程。

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本屆賽事齊聚「鐵人一哥」張團畯、張家豪和張綺文等三鐵選手，以及蘇鳳婷、賴庭萱、鄧新詮、曾廷瑋、江英瑋、周鴻宇、温連忠、楊皓評、江彥綸、葉日鴻和雷里莎等長跑選手菁英雲集，加上ASICS品牌大使林敬倫與藝人好友潘君侖、張瀚元和林昀希組成全明星隊伍參賽，與全台眾多跑團和市民隊伍，共計1,300人參賽，穿上象徵團結的「TASUKI」，一起為團隊而跑。

2023 ASICS RELAY接力賽，由每隊4人(其中至少一人須為女性)齊心接力，完成長度共計20.4公里(4.7公里、5.1公里、5.1公里、5.1公里)的賽程。

經過1小時10分8秒，由Team ASICS選手温連忠、楊皓評、江彥綸及賴庭萱組成ASICS SPEED隊伍奪得冠軍，其中全隊唯一女生選手的賴庭萱賽後感言表示:「這次賽道雖然有上坡增加難度，但是想到隊友還是一樣保持均速，所有人都說很怕被別隊追上而不敢掉速，最終是靠大家合作才能獲得冠軍」。

另一組由「鐵人一哥」張團畯擔任隊長的ASICS SUPER隊，與Team ASICS選手張綺文、鄧新詮、張家豪聯手以總成績37秒之差奪下亞軍，張團畯賽後並表示:「給隊友們打100分！大家都表現得很好，很開心可以來到屏科大跟隊友們一起跑步，並欣賞沿路的校園美景。」

本屆賽事也有許多熱愛跑步的跑者們參加，其中包含屏科大地主隊與外籍學生組成的師生組、林敬倫粉絲組、兔年兔女郎全女生組等有趣隊伍，參賽者中也包含在2022年台北馬國內女子組獲得冠軍的雷里莎，第一次參加ASICS RELAY的雷理莎和隊友表示:「和隊友們是第二次參加接力賽，跟自己獨自跑的感覺相當不同，很享受在接力賽中可以跟隊友們接力，互相cover的感覺，彼此都想著再多撐10秒，創造佳績。」

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