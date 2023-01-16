亞瑟士接力賽　江彥綸領軍奪下冠軍

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2023 ASICS RELAY接力賽，由每隊4人(其中至少一人須為女性)齊心接力，完成長度共計20.4公里(4.7公里、5.1公里、5.1公里、5.1公里)的賽程。
經過1小時10分8秒，由Team ASICS選手温連忠、楊皓評、江彥綸及賴庭萱組成ASICS SPEED隊伍奪得冠軍，其中全隊唯一女生選手的賴庭萱賽後感言表示:「這次賽道雖然有上坡增加難度，但是想到隊友還是一樣保持均速，所有人都說很怕被別隊追上而不敢掉速，最終是靠大家合作才能獲得冠軍」。
另一組由「鐵人一哥」張團畯擔任隊長的ASICS SUPER隊，與Team ASICS選手張綺文、鄧新詮、張家豪聯手以總成績37秒之差奪下亞軍，張團畯賽後並表示:「給隊友們打100分！大家都表現得很好，很開心可以來到屏科大跟隊友們一起跑步，並欣賞沿路的校園美景。」
本屆賽事也有許多熱愛跑步的跑者們參加，其中包含屏科大地主隊與外籍學生組成的師生組、林敬倫粉絲組、兔年兔女郎全女生組等有趣隊伍，參賽者中也包含在2022年台北馬國內女子組獲得冠軍的雷里莎，第一次參加ASICS RELAY的雷理莎和隊友表示:「和隊友們是第二次參加接力賽，跟自己獨自跑的感覺相當不同，很享受在接力賽中可以跟隊友們接力，互相cover的感覺，彼此都想著再多撐10秒，創造佳績。」