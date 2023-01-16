蘇花公路搶通！週三前每天「3時段」放行、遇2狀況將管制
台9線蘇花公路大清水隧道南口日前坍方，公路總局經4天日夜不間斷搶修，15日下午5點通車，但在1月18日前，每天僅開放上午5至8點、中午11至下午1點、傍晚5點至晚間7點3個時段，且若遇到天候狀況不佳或持續落石有擴災之虞時，不排除立即管制、封閉道路，禁止人車通行，等待安全時再開放通行。
編輯中心／綜合報導
本（1）月11日深夜11時55分，蘇花公路台9線南口明隧道路段，因強降雨發生上邊坡坍塌造成明隧道損壞道路阻斷，造成計壓損混凝土明隧道長約17公尺、鋼構明隧道約8公尺，坍方土量約1200立方公尺。公路總局表示，經過4天搶修，已於昨日下午5點重新通車，但考量夜間無法有效監看上邊坡，昨日下午5至7點開放通行後，實施夜間封閉道路，管制路段包括北端台9線仁水隧道北口（台9線154K+787），以及南端崇德管制站（台9線166K+700）。
公路總局指出，今日至18日連續3天，每天放行上午5點至8點、中午11點至下午1點、下午5點至7點共3個時段，夜間不開放通行，此放行時段災害現場已安排人員警戒管制，公路總局提醒用路人小心駕駛、依序通過，若遇到天候狀況不佳或持續落石有擴災之虞時，不排除立即封閉道路，禁止人車通行，等待安全時再開放通行。
不過18日下午5點後至1月31春節期間，就將不管制交通，公路總局提醒，民眾請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務，或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。（編輯：林莞茜）