台中三井LaLaport南館明試營運　品牌、餐飲、交通總整理

我是廣告 請繼續往下閱讀
「LaLa」代表雀躍的心與愉悅的樣子，「Port」源自拉丁語porta（也等同gate）， 除了有「港口」的意思之外，也有「門」的意思。將二字合而為一、造字成為「LaLaport」，代表著提供民眾進入體驗歡樂世界的入口之意。「Mitsui Shopping Park LaLaport」，除了匯集物販、餐飲、娛樂等商品之外，同時提供購物以外的多種樂趣，期望成為區域社會的核心。從日本國內、乃至於推廣 至海外據點，都以共同實現這樣的目標為理想。
「Mitsui Shopping Park LaLaport」為三井不動產集團台中首座大型區域型購物中心，設置於台中市東區、距離台鐵台中車站步行僅約6分鐘，全館 「北館＋南館」預計約有300家專櫃進駐、店鋪面積超過2萬坪。「北館」以融入緊鄰的湧泉公園綠意作為主要視覺設計，「南館」則與台中市民日常緊密相連的建國 市場紅磚外牆相輝映，全館開幕後還可透過天橋串聯。17日由匯集日系大型超市、知名的大型服飾及生活用品品牌、美食街的「南館」搶先試營運。
南館進駐品牌匯集生活風格大型店
南館主要品牌包括以肉品專賣店起家的日本超人氣連鎖大型超市「LOPIA」海外首店，同時進駐旗下吧檯廚房「肉処 肉源」、「日本橋 魚萬」，及只採預約制的餐廳肉割烹「黒泉」；在日本擁有約 200 家店舖的GiGO遊戲中心，雙雙皆為台灣初展店。並擁有眾多大型生活店，包括台中地區最大店舖的MUJI無印良品、全台最大規模的niko and ...、NITORI宜得利家居，其中預定3月才開幕的HANDS台隆手創館，則是超過400坪空間的全國最大旗艦店，更為全台首家同步日本的全新LOGO門市。
其中，備受矚目的還有「UNIQLO與GU」雙品牌服飾共同打造「台灣首間LifeWear新型態概念店」，特別增設雙品牌永續循環空間與親子遊戲區，UNIQLO LaLaport台中店首度引進倍受好評的UNIQLO FLOWER服務到中台灣、獨家販售在地人氣品牌UTMe!全新商品，開幕期間更祭出五大驚喜好禮；GU則首次限定推出「時尚顧問預約服務」，並展開「五大開幕企劃」給出獨家優惠。而台中首家門市「akachan honpo阿卡將本舖」台灣3號店，將首次登場「Miki House HOT BISCUITS」商品，並設置「微笑活動室」方便母嬰活動。
南館美食餐飲選擇眾多
「南館」餐飲美食街分別位於一樓與地下一樓，包含以新業態方式進駐的滿堂紅旗下全新麵食品牌「堂 NOODLE」、泰式料理「Siam siam Express」、提供道地印度料理的「盛食咖哩」等。以及台中獨家的「KALDI COFFEE FARM」咖樂迪咖啡農場、「Dr.Origins 達橙生活館」等。甜點則有首次進駐商場的 「旅禾泡芙之家」、超爆餡文青車輪餅及愉悅系茶飲的「青畑九號 x 蔦日子」、及「Haagen-Dazs」、「Mister Donut」等店。
未來「北館」美食街更有包含台灣初 展店、日系美食、多國料理等的主題餐廳即將進駐。除了精緻餐飲之外，當然也 少不了親子客群最愛的甜品、烘培點心等，多種選擇滿足您的味蕾。
「Mitsui Shopping Park LaLaport」交通資訊
開車可由國道1號或國道3號接台74線，行駛平面道路約7分鐘可抵達。自台鐵台中站步行約6分鐘可抵達；外縣市民眾可先搭乘至高鐵台中站步行約10分鐘後至台鐵新烏日站，轉乘台鐵區間車至台鐵台中站。台中市公車可搭乘242、281、700至帝國糖廠站，或搭乘280、286、288、289、51、89至新建國市場站。
「Mitsui Shopping Park LaLaport」南館試營運資訊
地址：台灣台中市東區進德路 700 號（南館）位於進德路建國市場對面；台鐵「台中站」步行約6分
電話：04-2215-6991