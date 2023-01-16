名家論壇》盧燕俐／兔年台股基金獲利三心法

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尤其績效排名前十強，大多不是讀者耳熟能詳、規模百億元以上的「旗艦型基金」，而是集中在高股息基金，以及傳產持股較高的一般股票型基金，「這些去年大跌3成的旗艦型基金，到底能否繼續扣款下去？」成了許多人關心的焦點。
我的看法是，現有7檔規模百億以上的台股基金，包括：統一黑馬、野村優質、安聯台灣科技、元大台股高股息優質龍頭、安聯台灣智慧、安聯台灣大壩與復華中小，多檔去年績效遭逆風，主要就是因為重壓半導體產業，或基金屬性為中小型，美國升息縮表原就不利中小股，因此，去年跌幅還比大盤指數稍重。
不過，隨著中國解封帶動經濟成長、台股目前本益比只有10倍，加上美國升息已進入末端，電子業庫存問題上半年應能有效解決，台股的長期投資價值已浮現，雖有不少專家預測，「台股一萬一才是真正低點！」我倒是沒有那麼悲觀。
不管台股十年線一萬一才是底部，還是五年線一萬三就有支撐，投資機構的共識是，下半年景氣優於上半年，那麼，單筆加碼時機會落在上半年，至於是第一季還是第二季，不妨隨時觀察美國CPI變化，以及外資最新回補力道，約能大致掌握，並時刻動態調整。
另外，建議投資人，今年操作台股基金，想要有超額利潤，應不脫以下三個方向。
1.無須再執著高股息基金。去年聯準會暴力升息，許多資金湧入高息股，高股息基金也相對抗跌，但今年進入升息末端，跌深與基期低的科技股，相對有上漲空間，風險承受度較高的投資人，不妨多配置一些以科技股為重的基金。
2.台積電占比高的基金，報酬值得期待。儘管有幾位外資分析師對台積電今年看法保守，但別忘了，車用商機龐大，台積電明年成長性仍受肯定，外資一旦確認要回補台股，首選仍是台積電。投資人多做功課，多評比各家基金月報，台積電占比高的基金，也可多配置一些。
3.波動大的中小型基金，定期定額才能提高勝率。有粉絲跟我抱怨，「高點進場買某知名中小基金，一年居然賠3成，太不可思議！」但如果改採定期定額，虧損幅度會縮小至-13％，中小基金原本波動幅度就大，理財新鮮人不容易駕馭，採定期定額策略，才能有效對抗股災，等台股重回多頭，績效仍有機會補漲跟上。
結論是，兔年行情不會像虎年一樣，從年初一路往下跌，也許有國際因素干擾，但依舊充滿了各種獲利機會！
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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