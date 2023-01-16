台積電早盤漲8元　台股早盤開高走高漲逾百點

美股上週五（13日）四大指數皆漲，台北股市今（16）日早盤開高漲逾百點，來到14932點，漲幅0.6%。權值王台積電早盤漲8元，來到508元。其他重要電子股聯發科、南亞科、大立光、英業達、台達電漲1%上下。而今日金融股表現也很亮眼，另外，台光電觀音廠失火，股價慘摔4%以上。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數13日上漲112.64點，或0.33%，收34302.61點；那斯達克指數上漲78.05點，或0.71%，收11079.16點；標普500指數上漲15.92點，或0.4%，收3999.09點；費城半導體指數上漲11.01點，或0.39%，收2800.66點。
台北股市今日開高走高，早盤一度漲百點，來到14932點，漲幅0.6%，金融股表現亮眼，玉山金、富邦金、元大金、國票金、合庫金皆漲1%以上。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲8元，來到508元。同樣為晶圓代工其他家則呈現兩樣情，聯電跌0.4%、世界先進漲1%、力積電則跌逾1%。
其他重要電子股，如聯發科漲逾1%，站上700元，來到703元。南亞科漲幅也有1%以上，群創、和碩、大立光、英業達、台達電漲1%上下。另外，銅箔基板大廠台光電觀音廠失火，公司表示將調度觀音二廠，三廠及新竹四廠的產能因應，今日股價慘摔，早盤跌4%以上，同業台耀與聯茂分別漲3%與近2%。