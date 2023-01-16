解封了！中國遊客湧入泰國 1月赴泰酒店預訂量增長21倍
中國8日解封、開放國門，因疫情悶了許久的中國遊客近來出國人數大增，機票預訂量創下近三年高點，其中最受歡迎的旅遊目的地是東南亞國家，特別是泰國更是中國遊客觀光首選，2023年1月以來，赴泰酒店預訂量同比增長21倍，讓泰國再次迎來「中國熱」。專家認為，中國遊客出國旅遊兩大考量為度假、友善，不少原本計劃在中國國內旅遊的遊客，考量性價比後，決定不去三亞改到東南亞旅遊。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
據中國媒體報導，中國遊客出國旅遊的需求在解封之後迅速回升。數據顯示，中國遊客偏好政策較寬鬆、距離較近的東南亞國家，其中旅行社獲得最多諮詢的旅遊目的地是泰國，占總諮詢量超過50%。從攜程公布的數據也可看出，2023年1月以來，中國遊客赴泰酒店預訂量同比增長近21倍，春節假期赴泰酒店的預訂量成長近12倍，曼谷、清邁、蘇梅島、普吉島等熱門景點的酒店一房難求，由此可看出，泰國再次迎來「中國熱」。
此外，農曆春節期間出國旅遊預訂量也大幅反彈，創下2020年以來高峰，其中亞洲國家為主的目的地預訂量超過五成，泰國的預訂量更爆增近20倍。泰國旅遊局預測，今年到訪的中國遊客達500萬人次。泰國官方對中國遊客釋出善意，副總理阿努霆更親赴機場迎接解封後首批赴泰的中國遊客，被中國網友稱為「搶客『卷』起來了」。中國官媒環球時報近日舉辦的票選活動顯示，中國網友春節最想去的十大海外旅遊目的地依序為：馬爾地夫、日本、泰國、法國、新加坡、澳洲、瑞士、紐西蘭、德國、英國，反倒是南韓、美國不在名單之列。
環球時報認為，這次解封後，中國遊客的出國目的地將發生變化，以療癒、度假為目的將是中國遊客旅遊首要考量，也願意為了出國花更多錢，從馬爾地夫登上榜首就印證了這點。不過也有專家對此另有看法，眾信旅遊集團董事張磊認為，中國民眾在這次春節出國旅遊以探親訪友為主，觀光產業要回溫仍要靠國內旅遊回溫來拉抬。