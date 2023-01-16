台中LaLaport直擊！UNIQLO攜手GU「新型概念店」超狂優惠

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UNIQLO攜手GU「全台首間LifeWear新型態概念店」
《NOWnews今日新聞》趕在試營運前，搶先帶大家直擊最引人好奇的UNIQLO攜手GU、雙品牌服飾共同打造的「台灣首間LifeWear新型態概念店」！UNIQLO LaLaport台中店身為品牌在台中的第12家店舖，將以「全台首間LifeWear新型態概念店」之姿見客，全新寬敞的購物空間，不只男、女、童與嬰幼兒裝及配件類商品款式一應俱全，還特別增設雙品牌永續循環空間與友善親子遊戲區，讓消費者能共享永續成果，並號召大家持續加入二手衣物回收行動，不僅深具教育意義，更落實服裝循環社會之力。
中台灣首推UNIQLO FLOWER服務！獨家販售在地UTMe!全新商品
並首度引進倍受好評的UNIQLO FLOWER服務到中台灣、獨家販售在地人氣品牌UTMe!全新商品，搶先全台開賣由知名滑手兼導演上野伸平（Shinpei Ueno）設計的Shinpei Ueno UT潮流話題新品、美國職業滑板手Alex Olson UT與全球網球之王Roger Federer印花T恤等新款。
UNIQLO開幕首3日獨家！最低290元起3大優惠
UNIQLO LaLaport台中店1/17(二)～1/19(四)開幕首3日，還獨家推出最低290元起3大優惠，包括應景實穿的年節出遊必備單品，祭出290元起超低優惠價；男女童裝「特級極輕羽絨背心」與「特級彈性緊身牛仔褲」系列，皆享新店獨家優惠價NT$990；今年全面進化、回購率超高的「無鋼圈美型胸罩（3D包覆）」與「AIRism無鋼圈美型胸罩（裸感舒適）」，新店獨家優惠價只要590元。另外，1/20(五)～1/26(四)還有期間限定優惠，包括男女裝「感動外套/西裝長褲系列」及「休閒連帽上衣」，同享新店獨家優惠價990元起。
UNIQLO LaLaport台中店獨家！攜手3大在地品牌打造UTme!單品
秉持在地共好理念，UNIQLO LaLaport台中店特別攜手3在地品牌打造UTme!圖騰單品，以趣味手勢表現日治時期「1035」電話番號、以滿滿復古風情結合咖啡與藝廊等文化的「1035 collab」，台灣首間珍稀植物專門店「酉5pm.twcaudex」，「捷安特」GIANT Group推出的新移動文化自行車品牌Momentum。
開幕5大驚喜好禮！UNIQLO LaLaport獨家「不鏽鋼時尚露營杯」
UNIQLO LaLaport台中店開幕期間，更推出5大驚喜好禮，凡會員來店消費，單筆滿NT$2,500就送「UNIQLO不鏽鋼時尚露營杯」；網路商店單筆消費滿NT$1,500並選擇LaLaport台中店店取，即可獲得限量「織物抗菌消臭噴霧」；購買鮮花／植栽滿NT$380，贈「透明花語書籤」；加碼掃APP會員條碼再送新春開運滿額禮；會員消費滿額即可獲得「兔年開運紅包袋」、「兔年日式小碟」、「在地廟宇好運護身服」等兔年開運小物；而且1/17(二)起，凡12歲以下孩童到店，再贈「UNIQLO・GU獨家開幕氣球」。
GU全新獨家「預約1對1時尚顧問服務」！首見「永續循環空間」
GU LaLaport台中店不只擁有豐富齊全的男、女、童與嬰幼兒裝，更推出全台獨家「GU時尚顧問預約服務」，可預約來自日本最紅的 「骨骼診斷」，由時尚顧問為消費者提供「1對1專屬」的造型建議，（預約至2/27，服務到2/28）。
GU開幕首3日好康優惠！指定時段「Time sale聰明購」199元單品
GU LaLaport台中店1/17(二)～1/19(四)開幕首3日推出超值優惠，熱賣男女裝「HEAT PADDED夾層外套」、「男裝西裝外套」現折500元，「男裝休閒上衣」、「女裝短版休閒上衣」，及男女裝「休閒束口褲」、「童裝超彈性緊身褲系列」等都只要390元。春季新品男女裝「棉質圓領T恤」2件合購現折100元的優惠，「男裝防風多色教練外套」、「女裝短版風衣外套」都直接現折200元。超划算的「Time sale聰明購」，將於每日兩個指定時段（14:00-1500、19:00-20:00）現場公告精選時尚單品，祭出超值優惠價199元。
GU開幕5大優惠好禮！獨家「GU X 餃貓FAMILY台中限定托特包組」
開幕首3日還提供「中彰投、外國朋友」獨享限定5%OFF優惠，台中、彰化、南投居民朋友憑個人身份證明，外國朋友持護照或居留證，到店消費於結帳前出示，即可享當筆「結帳金額95折」優惠。以及消費不限金額即贈送「GU X 餃貓FAMILY包你好運紅包組」，單筆消費滿1,500元再送限量獨家「GU X 餃貓FAMILY台中限定托特包組」。1/20～1/24於GU實體店舖或網路商店單筆消費滿1,500元，贈新年限量「GU喜發樂骰盅組」乙組；1/17～1/29於GU實體店舖單筆消費不限金額並追蹤GU Taiwan官方Instagram帳號（@gu_taiwan），再贈「GU X 餃貓FAMILY 兔年極優刮刮樂賀卡」乙張。