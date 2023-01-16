王瑞玲亮出「奉獻」證據了！嗆爆宋逸民：說真相很難嗎
前「藝起發光」教友、資深醫藥記者王瑞玲猛打宋逸民牧師夫妻作假見證、奉獻金流不明等爭議，宋逸民14日發長文反擊，要王瑞玲拿出證據，王瑞玲今（16日）凌晨在臉書秀出國稅局的報稅資料，質問宋逸民：「說真相有這麼難嗎？一定要用奧步嗎？聖經到底教給你們什麼？」
娛樂中心／綜合報導
王瑞玲表示，自己確信110年奉獻6位數金額，跟教會要收據卻如登天還難，回覆一則給宋逸民確認金額的line訊息，久久等到的竟是「我太忙，交給同工處理」，以及教會補寄來一張4000元，還寫111.04.29的收據，「為什麼我奉獻的金額，跟你們國度事業請的專業會計師金額會不一樣？還差這麼多？我奉獻給其他教會，人家都能寫得清清楚楚，為什麼你們的帳目總是不清不楚？還要提供109年的嗎？」孩子奉獻的部分甚至連一張收據也沒有。
對於宋逸民強調和老婆陳維齡12年來完全不支薪，全心奉獻給教會，從來沒有拿過一毛錢，王瑞玲反問：「確實，國度事業的金流，牧者宋先生是不碰的，所以你當然不會知道這些奉獻是如何處理，應該找每星期在抽奉獻袋數錢的那位女士！你們不支薪，但可以『報帳』，不是嗎？」
王瑞玲問宋逸民：「你手機裡是不是有許多未接來電呢？是太忙？還是選擇性接電話？」嗆對方「你不接電話、不直接面對屬靈家人們，就只看我們的臉書就拚命發文洗白」、「為了顧及你們夫妻的面子，已經很保守寫你們看得懂的文字，你們卻還覺得自己很可憐？無辜？」、「不要說我歹戲拖棚，不要說我誣賴牧者，你們不累，我都覺得累」，砲火猛烈。