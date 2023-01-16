新藥治療「竇根氏症」提前完成收案　康霈Q3可望獲統計

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目前在美國約有12.45萬名竇根氏症病患，在歐洲則約有24萬名病患，女性發病率約為男性的5到30倍。根據國際調研機構報告（Global Dercum's Disease Market Research Report），2019年竇根氏症美國市場為37.4億，約占全球市場的34%，推估全球市場為109億美元，依7.1%年複合成長率（CAGR）推估 2028年全球市場為203億美元。
康霈指出，現在全球尚無治療竇根氏症的藥物或產品核准上市，僅能以外科手術或其他藥物緩解症狀，抽脂或手術切除是比較常見的治療方法，但副作用明顯且風險較高，術後恢復期較長也容易復發；現有的緩解藥物則僅能短暫緩解疼痛，但療效不佳且副作用大，也無法減小脂肪瘤。
康霈說明，CBL-514注射劑是全球首創的505（b）（1）全新小分子新藥，能誘導脂肪細胞凋亡減少注射部位局部脂肪，不會造成其他組織細胞壞死或損傷，且具有良好的藥品安全性與耐受度，可說是脂肪細胞的標靶治療，研究指出減小痛性脂肪瘤有助於治療竇根氏症，認為這款新藥可減少注射部位脂肪的特性，可能具有治療竇根氏症的潛力。
康霈進一步補充，選擇罕見疾病竇根氏症作為產品第一個治療領域的適應症，除了看準全球尚無核准的治療藥物或產品，目前緩解療法效果不佳副作用大，且竇根氏症藥物超過200億的市場遠大於一般罕病藥物也是其重要優勢。
康霈分析，目前竇根氏症全球在研的藥物，僅有CBL-514仍在進行中，若臨床結果顯示具有療效且安全性佳，不僅有機會加速產品臨床開發與審查速度，日後上市也將是醫師及病患的主要選擇，未來也將持續開發CBL-514應用於其他適應症的可能性與相關研究。
康霈執行長凌玉芳表示，在美國感恩節與聖誕新年假期的影響下，本次收案僅用3個月左右就完成收案，實屬難得，也加快了新藥應用於治療罕見疾病臨床開發與授權合作的時間表。
凌玉芳解釋，此二期臨床試驗主要目的為評估CBL-514注射劑用於治療罕見疾病竇根氏症的療效、安全性與耐受度，共納入12位至少具有4顆痛性脂肪瘤的竇根氏症患者，分為2個劑量組別，主要指標為評估受試者的痛性脂肪瘤在給予CBL-514治療後4週與8週的療效。
凌玉芳分享，若試驗結果符合預期，除了向美國FDA申請罕見疾病資格認定，也將繼續展開竇根氏症二期雙盲臨床試驗，並啟動CBL-514應用於罕見疾病治療的授權洽談，讓CBL-514除了醫美局部減脂的授權洽談，可同步與其他國際藥廠進行罕見疾病治療的授權洽談，不僅可增加未來產品授權金額與銷售分潤，更能提高授權成功機會。
凌玉芳也透露，除了醫美非手術局部減脂適應症與罕見疾病竇根氏症， CBL-514應用於橘皮組織治療的二階段臨床試驗目前亦於美國進行收案中。