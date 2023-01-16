富貴角今晨最低7.8度！8縣市低溫特報 初二冷氣團再殺到
受到大陸冷氣團影響，今（16）日清晨台灣本島最低溫出現在新北市富貴角只有攝氏7.8度，基隆攝氏8.9度，新竹新豐、桃園觀音也只有攝氏9.1度。中央氣象局今日上午持續發布8縣市低溫特報，包括新竹以北、馬祖及金門，其中桃園以北及馬祖為橙色燈號，有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生機率，新竹、苗栗及金門則為黃色燈號，有攝氏10度以下低溫發生機率，請民眾注意保暖。氣象局提醒，除了北台灣整天寒冷以外，其他地區早晚也偏冷，中南部地區早晚低溫僅攝氏12到14度，不過白天陽光露臉後，高溫約攝氏20到25度，日夜溫差大，早出晚歸要住表暖。
記者張勵德/綜合報導
氣象局表示，這波冷氣團帶來的水氣並不多，今明兩天降雨以迎風面地區為主，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區也有零星短暫雨，其他地區大多維持多雲到晴。預估這波冷氣團影響到明日白天起氣溫就會慢慢回升，北台灣高溫回到約攝氏20度左右。
不過好天氣維持時間並不長，週五（1/20）小年夜起又有一波東北季風增強，預計將持續影響到下週日（1/22）大年初一，北部及東北部地區天氣會再度轉涼，低溫約攝氏14到15度，高溫約攝氏17到20度，中南部地區早晚低溫約攝氏15到17度，高溫約攝氏24到27度，日夜溫差仍大。預期農曆春節連假前半段降雨以迎風面的北部及東半部地區為主，尤其週四、週五迎風面的宜蘭、花蓮可能有比較明顯的降雨，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。
氣象局提醒，目前預期在下週一（1/23）大年初二又會有另一波比較強的冷空氣南下，預計強度至少達到大陸冷氣團等級，各地氣溫會有明顯下滑的趨勢，不過冷空氣強度還有待觀察，提醒民眾要隨時留意氣象局最新預測。