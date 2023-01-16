黃明志狂轟渣男！ 洩1線索「泰國很熟」 網友秒懂刷一排
向來說話直率的大馬歌手黃明志，無預警在IG開砲，指控某位愛國男歌手對小妹妹下手，染指自己的朋友，對此感到相當憤怒，影射該位人士若被法辦，恐會跟吳亦凡落得相同下場，到牢裡一起當獄友，雖未指名道姓，但他今（16）日再度發文，怒批對方進行性行為時沒做好防護措施，並透露1關鍵線索，立刻被聯想到某位歌手，網友在留言處刷一排，再度引起熱議。
記者江芷稜/綜合報導
黃明志在IG限時動態發表長文，指男生有性方面慾望很正常，但不代表可以不做防護措施，不尊重女性，若造成懷孕下場很嚴重。他透露女性朋友抱著近距離接觸偶像的心態見到該位男歌手，卻突然遭遇不禮貌行為，還沒時間思考，做好防護行為，短短2分鐘就結束，對此感到相當錯愕。
他不滿地說，性行為前做好防護措施很難嗎？還要對方趕緊找醫生協助，才能避免染病，最後突然秀出一句「泰國你不是很熟」的線索，讓網友秒猜到某位男歌手，因為該偶像曾在泰國演唱會和粉絲近距離接觸，任人撫摸身體，還向歌迷行跪拜大禮引起熱議，黃明志洩漏該線索，讓網友立刻聯想起來，紛紛在該新聞下點名，不過他並未說出該男星身分，純粹警告意味濃厚。
※【NOWnews 今日新聞
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