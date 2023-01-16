胎兒停止長大！《星光》歌手懷孕31週　被醫診斷1症淚崩

黃明志狂轟渣男！ 洩1線索「泰國很熟」　網友秒懂刷一排

▲黃明志凌晨在IG砲轟男星對女性不禮貌，若被揭發恐入獄。（圖／亞洲通文創提供）
▲黃明志凌晨在IG砲轟男星對女性不禮貌，若被揭發恐入獄。（圖／亞洲通文創提供）

記者江芷稜/綜合報導

向來說話直率的大馬歌手黃明志，無預警在IG開砲，指控某位愛國男歌手對小妹妹下手，染指自己的朋友，對此感到相當憤怒，影射該位人士若被法辦，恐會跟吳亦凡落得相同下場，到牢裡一起當獄友，雖未指名道姓，但他今（16）日再度發文，怒批對方進行性行為時沒做好防護措施，並透露1關鍵線索，立刻被聯想到某位歌手，網友在留言處刷一排，再度引起熱議。

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▲黃明志14日在西門町舉辦簽唱會，邀請辣妹上台寫人體春聯。（圖／亞洲通文創提供）
▲黃明志14日在西門町舉辦簽唱會，邀請辣妹上台寫人體春聯。（圖／亞洲通文創提供）
黃明志在IG限時動態發表長文，指男生有性方面慾望很正常，但不代表可以不做防護措施，不尊重女性，若造成懷孕下場很嚴重。他透露女性朋友抱著近距離接觸偶像的心態見到該位男歌手，卻突然遭遇不禮貌行為，還沒時間思考，做好防護行為，短短2分鐘就結束，對此感到相當錯愕。

▲黃明志在IG限時動態砲轟男星，引起網友猜測。（圖／翻攝自黃明志IG）
▲黃明志在IG限時動態砲轟男星，引起網友猜測。（圖／翻攝自黃明志IG）
▲黃明志指責男星從事性行為前，沒有做好防護措施。（圖／翻攝自黃明志IG）
▲黃明志指責男星從事性行為前，沒有做好防護措施。（圖／翻攝自黃明志IG）
他不滿地說，性行為前做好防護措施很難嗎？還要對方趕緊找醫生協助，才能避免染病，最後突然秀出一句「泰國你不是很熟」的線索，讓網友秒猜到某位男歌手，因為該偶像曾在泰國演唱會和粉絲近距離接觸，任人撫摸身體，還向歌迷行跪拜大禮引起熱議，黃明志洩漏該線索，讓網友立刻聯想起來，紛紛在該新聞下點名，不過他並未說出該男星身分，純粹警告意味濃厚。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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