市場需求仍殷！台灣自行車產業產值連續兩年創高

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2021年隨著疫情穩定，全球經濟回穩，歐美對電動自行車及自行車零件需求快速成長，產值攀升至1768億元，年增34.5%，為歷史新高。2022年雖整體自行車市場出現庫存過高現象，不過台灣廠商在國內以生產高階車種及電動自行車為主，市場需求仍殷，帶動1至10月產值1824億元，超越2021年整年產值，年增26.4%，全年續創新高。
經濟部提到，由於台灣自行車發展已久，擁有完整的上中下游體系，2021年受惠歐美政策補助自行車產業措施，整車大廠積極備料，帶動自行車零件市場暢旺，產值1077億元，年增46.6%，占比高達60.9%。
2022年因自行車零件需求持續熱絡，1至10月產值1104億元，年增26.5%。
此外，台灣自行車產業以外銷為主，直接外銷比重占逾7成，根據財政部關務署出口資料顯示，台灣自行車產業2022年出口值為61.5億美元，年增23.1%，近10年平均年增8.2%。
若從主要產品觀察，以自行車零件為最大宗，2022年出口值29.5億美元，占比48.0%，近10年平均年增12.7%。
另外，自行車早期為台灣出口的主要產品，隨著共享經濟崛起，其占比逐漸走下坡，由2012年占比67.5%下滑至2022年26.6%，而電動自行車因外銷歐美市場快速成長。