在野喊嚴審發現金條例 蘇貞昌：尊重立院職權盼儘速通過
行政院上周四（12日）通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，讓普發現金6000元有法源依據，現送至立法院將進行審查，如今各黨團態度不一，國民黨團希望能夠逕付二讀盡快發放，而民眾黨團與時代力量則認為茲事體大，應召開聯席委員會嚴加審查。對此行政院長蘇貞昌今（16）日受訪表示，尊重立院職權，期待儘速通過，只要預算一通過，就可在開春之際給國人同胞每人6000元的開春祝福。
記者陳威叡／台北報導
立法院各黨團上午針對延會議程進行協商，針對「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」各黨團態度不一，民眾黨團與時代量認為要召開聯席委員會實質審查，也應該刪除行政院版空白受權的規定。
對此蘇貞昌今日受訪說，感謝總統蔡英文領導與國人同胞團結努力，業者各方面努力辛苦，台灣才能在疫情嚴峻情形下，縱使全世界都受衝擊，還能創出11年來最好經濟成績，稅收超乎預期是國人同胞一起努力的成果。
蘇貞昌說，總統蔡英文日前在主持國安會議中裁示，要把這些錢做來強韌經濟，並對受衝擊產業跟國人同胞給予支持和照顧，還要留著不時之需，經濟成果全民分享，立法院要求行政院盡快送出條例，行政院也在上周送到立法院。
蘇貞昌說，自己尊重立法院職權慎查，期待條例儘速通過，而只要預算一通過，就可以在開春給國人同胞每人6000元的開春祝福，希望大家努力，這是立法院職責、行政院工作與國人的期待，期盼年年好、年年春、年年大家高高興興。