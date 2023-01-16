春節優惠再加一！經濟部攜10大通路推平價專區　續至年後

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全家便利商店推出全+1商城買年貨消費可累積積分換全家購物金，1月19日至30日每週五六日使用全盈+PAY享指定咖啡品項、霜淇淋同品項買1送1，單筆滿500元可換50元購物金。萊爾富超商維力重量碗系列任選2件60元，三好米校長香米買1送1，幾米授權抽取式衛生紙等享2件優惠價，1月11日至31日搭配Hi-pay綁定聯邦銀行信用卡結帳滿200元折30元。OK便利商店則有多項民生食材、米、醬油等南北貨、保久乳飲品等買1送1及上百樣優惠商品。
在賣場超市部分，凡購買全聯生鮮商品及民生用品，皆享全聯價8折起優惠，長期規劃的抗漲專區更有平均3000至4000個豐富品項，包括生鮮蔬果、保久乳等買1送1、第2件5折，並於每週固定時間推出限定買1送1等好康優惠。家樂福推出百款人氣生活用品、食品買1送1，1月18日至20日會員還有滿額9折、點數紅利加倍等回饋、愛買嚴選米、油、醬油、衛生紙、火鍋湯底等民生必需品買1送1，除此之外，同一期間，會員滿2000再享9折優惠。
大潤發水、米、油、零食泡麵等民生用品及精選春節禮盒與年貨商品優惠，1月14日至20日單筆滿2000元送9折現金抵用券、楓康超市年貨大街端出各項生鮮、年菜、民生商品等促銷優惠，還有蔬菜平價專區與吳郭魚平價促銷活動。美廉社平價抗漲專區嚴選罐頭、年節糖餅各項民生夯品7折起，指定糖餅禮盒第2件88折，消費滿200元再贈30元折價券。
此外，經濟部所屬國營事業台鹽公司也提供各式包裝調味鹽及鹹淨牙膏優惠價、台糖公司除米、油、糖、罐頭等自產優質平價商品外，更配合年節需求，推出安心豚冷藏豬肉及小排肉、香腸等豬肉製品。
經濟部指出，10大通路全國約1萬5千多家門市及20家台糖蜜鄰超市都能買到優惠商品，「各通路優惠活動會延續到農曆年後」，民眾可以就近選擇符合採買需求的門店，盡情採買年貨及民生必需品，澎派歡度福兔年。