感謝盧秀燕講公道話　蘇貞昌：要記得所有辛苦挑擔的人

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台中市長盧秀燕指豐潭段非常重要，通車後整個台中市山海屯區可以連結，她特別感謝行政院長蘇貞昌，在過年前給大中部地區新年禮物，並感謝在座的立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣、楊瓊櫻大力支持，高達304億元的興建經費完全中央負擔。
蘇貞昌致詞表示，自己來主持國四豐潭段通車典禮並非佔功勞，是要感謝一路來許多人的幫忙，努力完成台中最重要的環狀道路。他細數工程艱難，包括全線六成位在山區必須採高架，還遇到斷層、文化遺址保存問題，從前行政院長林全時代，歷經賴清德到他，扛下重擔克服許多難關。
蘇貞昌有感而發說，這麼多辛苦的工程人員在不見天日的隧道裡、高空中，沒日沒夜於冷風中賣命付出，「如果沒有他們一斧一槌一擔扛過來，我們不會咻一下就過去了」。他回憶4年前剛上任，到台中主持74快速道路通車，立委也是急著要求加快腳步，他細數相關交通建設，有的明年可以完工、有的即將核定，他「拜託」交通部接下來要全力滿足地方期待、克服困難予以補助。蘇貞昌說，「這條路能順利圓滿通車，我特別借這樣的場合感謝，要記得沿路走來的辛苦」、「這都是一棒接著一棒、一段接著一段，要記得所有辛苦挑擔的人一路走過來」。
11日盧秀燕被問及內閣傳出總辭一事，表示蘇貞昌領導台灣走過疫情非常辛苦，因此她必須「說句公道話」，感謝蘇院長在過去3年的付出與努力，認為必須給他肯定。
蘇貞昌今特別公開向盧秀燕表示感謝，指她的「公道話」讓中央所有同仁備感溫暖。蘇貞昌說，總之國家只有一個，大家都生活在台灣這片土地上，意見或有不同、民主會喧鬧，但大家合起來才有力量，才會讓一條路通車、讓一個國家前進、讓人民期待能夠實現。