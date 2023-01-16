「橘色惡魔」又來了！京都橘高校參演文總除夕特別節目

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文總表示，京都橘高校吹奏樂部去年來台演出後，許多觀眾敲碗安可，因此文總特別安排橘高校89位學生跨海參加演出，將在節目中表演〈Winter Games〉、〈Soran Funk〉、以及他們未在去年台灣國慶演出的招牌歌曲〈Sing Sing Sing〉等3首歌曲，透過節目向台灣的朋友祝賀新年快樂。
文總指出，安排橘高校參與《WE ARE》演出，除了是許多台灣的觀眾朋友持續表達期待之外，也是為了透過這次節目製播，彰顯過去幾年來台日因防疫互助及互相關懷而深化的友情；橘高校的學生們也非常感謝台灣的觀眾對她們的支持，去年訪台5天滿滿的人情味，也讓許多同學都說未來要一定要再到台灣旅遊，甚至規劃來台留學或工作，因此接到文總的邀請便很高興地決定加入。
文總表示，這次合作是由文總秘書長李厚慶、《WE ARE》總統籌的活動部主任葉敏慧兩人，日前帶領攝影及收音團隊赴京都錄影。京都橘高校吹奏樂部去年11月參與全日本行進管樂大賽，並獲得金獎，獲獎後便開始為《WE ARE》錄影演出排練，除了原先的編制，還加入學生們自己組成的live band共演，且學生們求好心切，耗時5個鐘頭才完成錄影和收音，節目內容絕對是精采可期！
《WE ARE》邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容，包括滅火器、萬芳、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先大樂隊、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP、雲門舞集、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、AMIS旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、明馬丁、美秀集團、灣聲樂團等，知名網紅「千千進食中」也加入，節目並與線上互動APP合作，播出時加入「beanfun!」 會員的觀眾，掃描節目畫面中出現的QR Code，就能領取限量的禮物迎新年。
《WE ARE》將於1月21日除夕夜晚間8點在華視主頻道、公視台語台、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等頻道首播，國際影音串流平台Taiwan Plus則同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括文總YouTube、文總facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲。