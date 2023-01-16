宋逸民曬收據反擊！前教友怒批報稅時間金額錯誤：還在拗
醫藥記者王瑞玲曾是「藝起發光」協會一員，在這起教會風波中，她出面力挺小甜甜，更直指110年奉獻逾6位數金額的捐款，最後收到報稅單數字卻不相符，經由她反映過後，教會隔年卻補寄一張4,000元收據，希望牧師宋逸民能給個解釋。對此，藝起發光也不忍了，指她混亂收據的時間順序，企圖影響輿論，「王小姐此舉蓄意誣衊本會之行為，本會完全無法接受」。
記者江芷稜/綜合報導
藝起發光協會今曬出兩張收據，分別是王瑞玲110、111年的捐款收據，一張金額逾6位數，另一張僅有4,000元，特別聲明開立110年度捐款收據時，均有簡訊來回，提供對帳單明細，並最後由王小姐回訊確認奉獻收據金額無誤，「現卻以不實言語及錯誤資訊，來混淆媒體報導本協會未正確開立捐獻收據」。
宋逸民曾強調，自己在協會裡未支薪，教會財務金流均經會計專業人員依規定處理，張貼在冰箱上面供審核；該協會建議若王瑞玲覺得有疑問，可以透過合法程序保護權益，不要浪費社會資源造成困擾。不過，王瑞玲並不接受這個說法，她強調自己收到的收據，跟該協會向國稅局報稅的數字不符，報稅資料上捐款都成了執行業務所得，且僅有數千元，「不要打馬虎眼，請提供國稅局報稅單據！金額時間都不對，還要在拗什麼！」