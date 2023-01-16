傳將訪新加坡？侯友宜：新北市是最大市、也會做大事

外傳新北市長侯友宜將在農曆春節後出訪，並將首站選在新加坡，對於這項傳聞，侯友宜今（16）日在出席新北市政府警察局卸、新任局長布達交接典禮時，受訪回應城市外交在疫情趨緩後在實體交流上會更密集，強調新北市是全國最大市，當然也會做大事，包括所有相關議題，都會全力以赴。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，新北市在做城市外交這個區塊，從自己上任以來，經常透過很多的國際論壇或是實體的外交，展現新北市的城市外交，一起面對國際的情勢往前走，尤其聯合國在推SDGs（永續發展目標），新北市是全台灣推動的最快，也在紐約的開箱文裡面被大家看見，所以新北市城市外交走得很快，在疫情舒緩以後，城市實體外交可以更緊密交流，在國際就是全球化的一家人底下，分享城市的經驗。
而對於在感恩餐會上喊出「不會辜負大家」，被解讀是要到總統府去好好做事，侯友宜表示，從事公職43年，對於每一個角色都會扮演好積極、負責的態度，就是期待每一個地方、每一項市政建設，都可以把它做好，才不辜負新北市也不辜負所有人對做事態度的期待。
至於《美麗島電子報》董事長吳子嘉喊話呼籲侯友宜，如果要角逐2024的話可以趕快做決定，不用怕人家講落跑，因為已經是第二任。對此侯友宜仍然重申，他現在是新北市市長，市長要把握當下認真打拚，尤其春節快到了，春節期間我們期待大家都有一個平安的好年過，所以像警察同仁就希望他們在重要節日的加強安全維護工作上，能夠守好自己的角色，在治安、交安及為民服務上，把事情做到位，這才是他現在該做的事情。