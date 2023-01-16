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特企／睿森銀樓放送新年加菜金！連續5天免費領200元紅包

▲台北睿森銀樓負責人涂誠文今年特別準備了連續五天每天500包的200元現金紅包回饋鄉里。(圖/睿森銀樓)
▲台北睿森銀樓負責人涂誠文今年特別準備了連續五天每天500包的200元現金紅包回饋鄉里。(圖/睿森銀樓)

本報訊

年前小確幸！台北睿森銀樓負責人涂誠文今（2023）年特別準備了連續五天每天500包的200元現金紅包回饋鄉里，不限任何門檻條件，只要在發放時間內至睿森銀樓即可領取，願為大家新年中增添一些加菜金，開心過好年！

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農曆春節尚未到，但各地已然飄出濃濃歡樂「年味」！位於台北市大安區信義路上的睿森銀樓門口排著長長的人龍隊伍，無論男女老幼大家都是滿心期待的等待領取今年最早的免費「新春紅包」！

睿森銀樓負責人涂誠文一直以來都會定期在銀樓門口發放免費物資給需要的鄰里鄉親，此次更貼心的準備了總共2500包紅包，公布好消息從2023/1/15至2023/1/19連續5天每日12:00~14:00間發放(每日500包發完為止)，沒有任何限制或條件，希望各為朋友們都能真正開心同樂。另也有鑑於一些真正清苦更需要紅包的朋友們可能也沒有機會得知這樣的訊息，涂誠文團隊更是主動走訪附近好幾個鄰里的里長辦公室實地訪問，並請里長協助幫忙特別傳達給造冊上的弱勢家戶，歡迎可以一起來分享小小的紅包喜悅。

紅包上涂誠文也做了特別的幽默小巧思，以「錢兔(涂)無量」應景的雙關語祝福各位領紅包的朋友們來年都能發大財，拿到紅包的民眾都樂不可支，有些民眾拿了紅包要準備為年夜飯當加菜金，有些民眾拿了紅包要去買樂透碰碰運氣，有些民眾拿了紅包要去孝敬長輩；更有民眾是特地驅車前來排隊，表示銀樓送的紅包真的有「財氣」，因此想要用它做為發財金，來年祈求財源廣進、事業順利！

睿森銀樓負責人涂誠文表示台灣人真的相當溫暖又熱情，施者與受者都是享有相同的喜悅，看到社會上有非常多人都用自己的方式出錢、出力來幫助別人，也希望能努力盡自己的力量對鄉里表達感恩、照拂更多有需要的弱勢團體，實踐真正的「互助互愛」，讓社會更加美好幸福。

紅包發放時間：2023/1/15~2023/1/19每日12:00~14:00 (發完為止)
紅包發放地點：台北市大安區信義路四段250-1號1樓(信義安和捷運站4號出口旁-睿森銀樓)

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