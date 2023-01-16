串連台中山海屯　國四豐原潭子段全線通車

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交通部長王國材致詞時除了感謝工程團隊的辛勞，並表示本路段通車有很大意義，過去進入台中市區多依賴國道1號，本路段通車後可透過國道4號提早分流，提供用路人更多選擇。
高公局局長趙興華簡報指出，本次國4豐原潭子段工程通車全線總長約11公里包含起點為原國道4號豐原端，往東續行以豐原1 、2 、3號隧道及路堤路塹段穿越豐原東側山麓丘陵區，並以潭子高架橋銜接至目前已通車的潭子交流道至潭子系統交流道路段，實為連結整體臺中都會區高快速公路環狀路網最後一哩路，台中都會區東側霧峰、太平、大里及北屯地區民眾可利用台74線於潭子系統交流道銜接國道4號，藉由與國道1號及國道3 號系統交流道北上，避開國道1號豐原大雅段及國道3號霧峰快官易壅塞路段。
豐原、石岡、東勢及和平等山城地區民眾可利用豐勢交流道進出國道4號，亦可利用潭子系統交流 道之匝道與既有台74線作連結快速到達台中市區，約可節省20分鐘車程，構成更便捷之市區路網，帶動豐原及潭子地區周邊觀光旅遊之發展，使當地更為繁榮。
該工程自2017年3月陸續開工至今歷經文化資產保護及遺址搶救、砂石場用地拆遷、交維改道頻繁以及隧道內遭遇高水位、脆弱地質、洞口淺覆蓋段等施工難，施工期間亦感謝用路人及台中市政府相關單位、各級民意代表、地方里長的協助以及里民的體諒，高公局特別表達感謝之意。
高公局表示，為及早服務地方民眾與完成串連大台中環狀高快速道路路網，帶動台中都會區全面發展，計畫豐勢交流道西入匝道首先於2021年11月26日完工達通車標準後即開放使用，另潭子系統交流道至潭子交流道路段，包含豐原連絡道及潭子連絡道以及豐勢交流道東出匝道，也分別於1月22日及5月30日提前開放通車 ，在今日全線路段開放通車後 可串聯豐原、潭子、北屯都會區快速公路路網。