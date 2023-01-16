挨罵1年！張穎穎爆張蘭甜喊「寶貝兒」 要她照顧汪小菲
大S前夫汪小菲和小14歲的新歡張穎穎打得火熱，大方將戀情搬上檯面，唯獨母親張蘭不願接受，總是在直播裡罵罵咧咧，譏她是臭蟲、心機女，絕對不讓她進家門，即使跨過了新年仍不放過，張穎穎也不忍了，今（16）日在微博反擊張蘭，透露對方是個雙面人，曾喊她「寶貝兒」，私下要她好好照顧汪小菲，「所有的東西都有記錄，別再逼我了」。
記者江芷稜/綜合報導
張穎穎去年直播哭訴被網軍欺負，哭得梨花帶淚，怒罵酸民憑什麼欺負自己，這段影片被轉發到網路上，結果張蘭竟然在娛樂營銷號底下留言「就憑妳是心機女」，讓網友高呼她戰力滿點，此舉讓張穎穎氣炸，她發文說尊重張蘭是長輩，理解對方賺錢不容易，基於百善孝為先，從沒說過對方不好，卻屢屢被準婆婆罵成臭蟲。
她氣憤表示，「您好像在逼我站出來？真不知道你是真心愛您兒子，還是為了流量每天罵人。過往哪個沒被您罵過，忘了您給我發的語音喊寶貝兒，讓我多關心小菲多照顧他了？所有的東西都有記錄，別再逼我了。」意外揭露張蘭的雙面手法，人前人後不一樣。
汪小菲先前有語音及照片外流，被葛斯齊爆料身邊的人搞鬼，張穎穎否認是自己外流的，「時至今日，我沒放過任何東西，也沒說過任何人不好」，但從汪小菲離婚後，張蘭屢次公開叫罵，她忍耐了很久，才忍不住出面說話，「罵了1年了，時不時拿我出來罵一下，兔子急了還會咬人呢！」