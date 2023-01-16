疫情延燒！中國東北嚴重缺藥 醫生從寮國購買仿製藥救急
中國新冠肺炎疫情持續延燒，席捲各大城市，醫院人滿為患，甚至出現缺藥的現象。中國官媒《中國新聞周刊》報道指出，東北缺藥情況相當嚴重，「就像打仗沒武器」。吉林省內一間醫院因為開不出輝瑞新冠口服藥Paxlovid（帕克斯洛維德），有些醫生為了救治病人，只好自行從寮國購買仿製藥，直到近期缺藥情況才逐漸好轉。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
吉林省一間醫院的急診科主任接受當地媒體專訪時，談到當地目前確診病患激增所致的各種亂象。他提到，2022年12月初，吉林的確診人數就不斷飆升，去年12月16至17日起進入高峰期。當地醫療面對的最大問題是缺藥，有些醫院連退燒藥都短缺，現在也只能供應很少的Paxlovid，阿茲夫定的數量也不夠。
上海市新冠疫情防控救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏曾說過「黃金72小時」的概念，也就是感染後72小時內提供患者抗病毒治療，再搭配激素治療，多數病人的病情都能獲得控制。然而這個概念在東北卻很難落實，這位醫生表示，「我們幾乎沒有抗病毒藥，就好像你去打仗沒有武器一樣。」未來幾週農村可能爆發另一波感染潮，尤其春運開始後，很多農民工返鄉，將會使得疫情再次進入高峰。對於醫療資源相對落後的東北來說，有些地區連醫生程度都不好，連呼吸機也不會用，屆時可能出現延誤治療的情況，為醫療系統帶來極大的壓力。
這位醫生也提到，東北地區不少人患有肺氣腫，症狀在冬季會加重，這些人原本肺功能就不好，如果又再感染新冠肺炎，很容易發展成重症。此外，東北近期收治的重症患者中，老年人的佔比越來越大，數據顯示，這些老人接種疫苗的比例極低，很多人連第一劑都沒打。