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春節期間中捷調整班距　送限量紅包袋

▲中捷兔年限量紅包袋開放民眾索取(圖／中捷提供2023.1.16)
▲中捷兔年限量紅包袋開放民眾索取(圖／中捷提供2023.1.16)

記者柳榮俊/台中報導

迎接兔年到來，台中捷運於春節期間除配合旅客乘車需求調整疏運班次外，即(16)日起也推出相關應景活動，包含市長賀歲廣播、春節進站音樂、「兔年限定」小春聯及紀念章，還有中捷兔年紅包袋限量發送。

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中捷公司表示，今年春節連假長達10天，台中捷運因應民眾返鄉、出遊等乘車需求，參考去年疏運狀況後，春節期間將適度調整班距，1月20日、1月23日至29日採一般假日班距模式，即16時至19時為8分鐘1班、其餘時段10分鐘1班；1月21日(除夕)及22日(大年初一)則為全日10分鐘班距運轉，也將視實際人潮機動派發加班車，提供旅客便捷、舒適的乘車環境。


此外，中捷車站在春節前夕已換上年味濃厚的應景裝飾，連聽覺都能感受到春節氛圍，即日起上下行月台的進站音樂播放兩款春節主題曲，襯托旅客欲返鄉或由外地歸鄉的不同心境，1月20日至2月5日，市長賀歲廣播也將在18個車站祝福旅客「錢兔似錦」。


中捷公司指出，今年還特別設計兔年小春聯，即日起至1月22日，各車站寫字檯將提供「兔年限定」紀念章及方形小春聯，讓民眾動手製作專屬春聯，把穿著兔裝的小綠綠「蓋」回家，小春聯每日限量提供，送完為止。


中捷公司補充，1月19日上午7時起，民眾還可至18個車站詢問處免費索取兔年限量紅包袋(1人限領1份) ，送完為止，兔年紅包袋正面以燙金「兔來運轉」及小綠綠捷伴玉兔，呈現喜福運途節慶氣氛，背面則以綠線路線圖概念繪製成鞭炮圖樣，象徵中捷陪大家歡喜過年。

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