電信新春開戰！遠傳「隱藏版499」再現　中華百元抽抽樂

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中華電信針對客戶新年換機及購物需求，今(16)日宣布將於1/18~1/31限時推出「新春抽抽樂」活動，只要100元即可獲得價值超過千元好禮，參加抽獎就送國內通信費168元，再抽勁爽加量包最高30日上網吃到飽等體驗序號，透過中華電信APP，還能將上網流量及體驗序號轉送親友。同步推出「2023錢兔賜金開運抽」網路門市限定活動，於1/9~2/15期間透過網路門市申請精采5G任一指定方案，就有機會獲得iPhone 14、純黃銅聚財錢兔、精美家電等超過260份新春禮，除夕至初三期間申請再加碼抽6,888點Hami Point紅包。
遠傳電信
遠傳祭出新春賀禮多重送，即日起至2/28申辦指定方案遠傳就送紅包禮，搭配月付999元以上5G指定方案現折2,000元；iPhone 13 128G搭配指定方案，降價3,000元。缺貨已久的Sony PlayStation 5搭配指定方案只要6,290元起，免萬元就可入手PS5戰神同捆組(原價20,380元)，網路門市線上申辦還加碼最高送3,000購物金。
遠傳 網路門市春節期間新申辦/攜碼4G不降速吃到飽599元單門號方案、綁約24個月，最高送2,400購物金紅包，成為隱藏版499資費；5G月付699元單門號方案，網路/影音/通話一次滿足，送150G大流量再享遠傳friDay影音2年任你看；1/20~1/29新申辦/攜碼月付499元綁約24個月(含以上)單門號方案，限時加碼688遠傳幣新春紅包。
亞太電信
電信業唯一元宇宙共享空間亞太電信XLAND，自去年4月開站以來，已累積超過10萬人次到訪，即日起舉辦走春迎新年好禮大方送，不限亞太電信用戶均可免費參加，2月28日前攜手台灣最大的數位資產買賣平台MaiCoin狂灑價值超過百萬紅包雨，活動期間登入XLAND元宇宙，並登錄手機門號即可獲得等值新台幣168元的比特幣兌換碼。此外，新春期間數位門市同步迎新24小時不打烊，即日起至2月28日申辦388不限速吃到飽指定方案，不限條件加碼送1,200元全家購物金。