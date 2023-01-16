汪小菲失控夜闖家門！張穎穎坦言被嚇壞：說了無數次分手
汪小菲前年和大S離婚，火速搭上新歡張穎穎，卻因疑似婚內出軌被罵翻，加上母親張蘭阻止，讓這段戀情屢次瀕臨分手邊緣，一度傳出汪小菲想分開，卻被女方索討高額分手費，每月須賠償10幾萬人民幣，且要幫忙洗白「小三」惡名，滿足兩項條件才願分手。對此，張穎穎首度發聲，澄清自己很早就想分手，是汪小菲不願意！
記者江芷稜/綜合報導
張穎穎今（16）日發文，反擊張蘭指她是臭蟲、心機女的評論，透露自己不曾說過任何人的不是，也從未對外爆料，流出不利於汪小菲的語言和影片，卻被張蘭屢次公開痛罵，終於跳出來為自己叫屈，揭露對方私下喊她「寶貝兒」，要她多照顧汪小菲，根本就是雙面人手法，為了流量不擇手段。
對於外界盛傳她不願分手汪小菲，索取每月10幾萬元人民幣的分手費，網友詢問她是否分手了？張穎穎也罕見發聲，表示很早就想分手，是汪小菲不願意，「我說了無數次分手，最後一次是因為他出事那次真的給我嚇到了，情緒真的很不可控，很恐怖，直到昨天他還是不同意，還半夜來家裡開門」，顛覆過往大家以為她不願分手的真相。
※【NOWnews 今日新聞
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