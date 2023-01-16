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來自屏東的Ella陳嘉樺，先前曾在回娘家時po文大推這家「穀倉好客麵店」，究竟是什麼味道，使她願意連吃一週呢？穀倉好客麵店位在長興國小對面，以古早味客家美食而廣為人知，至於好吃的秘訣則是在於店家加進油蔥酥！現煮的粄條滑順Q彈，再拌上香氣十足的油蔥酥與特製醬汁，並且配上瘦肉湯、黑白切和滷味小菜，開胃又涮嘴，難怪令Ella一訪再訪呀！
圖／IG@marian19940606
- 地址：屏東縣長治鄉長興路44號
- 營業時間：11:00-14:00；17:00-19:45（週一公休）
- Facebook：穀倉好客麵店
在六塊厝附近，有家由傘兵退伍的老闆一手打造的小店，是在地鄉親的下午茶和學生放學吃點心的好去處。秉持著不添加對身體有害的調味料，「傘兵旗魚黑輪」每日選用新鮮魚漿包進水煮蛋，並於油炸後使用脫油機，藉此減去油膩感。剛出爐的旗魚厚實、飽滿，口感酥脆多汁，搭配可免費自取的柴魚高湯，吃下來暖胃而療癒。
圖／IG@applechin_eat 圖／IG@applechin_eat
- 地址：屏東縣屏東市光復路207號
- 電話：0982 711 020
- 營業時間：12:00-18:00
- Facebook：傘兵旗魚黑輪粉絲團
傳承三代，在地經營逾五十載的「秋林牛乳大王」，店內手繪菜單和鐵製桌椅，呈現出迷人的懷舊氛圍。店家主要販賣冰品和果汁牛奶，不過品項眾多，一時之間可能會讓人無從下手，而最多人推崇的除了有他們家的水果冰之外，木瓜牛奶也是必點！秋林牛乳大王的木瓜牛奶特色為香醇濃厚，吃得出真材實料，絕對會有物超所值的感覺。
圖／IG@kakuego圖／IG@imbaoni
- 地址：屏東縣屏東市信義路28號
- 電話：08 733 9299
- 營業時間：11:00-22:00
- Facebook：秋林牛乳大王
素有南部鼎泰豐之稱的「正筠小籠湯包」，提供蒸餃、燒賣、湯麵、乾拌麵和江浙名菜等餐點，而作為店家招牌的小籠湯包，皮厚度適中，一口咬下去便會爆漿噴汁！整體而言，小籠湯包的肉餡紮實，湯汁鮮甜，雖然吃起來稍微有點油，但是搭配沾醬和薑絲一起入口，非常好吃，在冬天顯得更別溫暖喔！
圖／IG@benlin318 圖／IG@benlin318
- 地址：屏東縣屏東市忠孝路130-2號
- 電話：08 734 0133
- 營業時間：11:00-14:00；17:00-21:00
- Facebook：正筠小籠湯包
「阿秀小吃部牛肉麵」隱身於六塊厝火車站一帶，販賣牛肉湯麵、牛肉乾麵、榨菜肉絲麵、麻醬乾麵與各式小菜，牛肉麵的麵條既Q又帶嚼勁，且半筋半肉的牛肉塊肥瘦比例適中，不會太柴太難咬，此外店家還提供高湯給大家取用，可自行調整湯頭的鹹淡。然而阿秀最令大多網友驚喜的，竟然是小菜之中的涼拌小黃瓜！看起來紅通通的小黃瓜，其實並不會很辣，略帶微酸再搭配爽脆的口感，怪不得每桌幾乎都有一盤呢。
圖／IG@haohui2017 圖／IG@haohui2017
- 地址：屏東縣屏東市光復路388-2號
- 營業時間：11:00-14:00；17:30-19:30
- Facebook：眷村阿秀牛肉麵
提到南部的下午茶，應該很多人都會想到烤香腸米腸吧？位於屏東車站附近的「大埔大腸香腸」，店家提供大腸包香腸、糯米大腸、大腸頭和香腸，並細心以木炭碳烤，不僅外皮酥脆，香氣四溢總令人忍不住一口接著一口！在店內享用的話，味噌湯還可以無限喝到飽，而湯裡面的料也不馬虎，有很多豆腐可以撈，加上蔥花超滿足！
圖／IG@wu___foodie圖／IG@wu___foodie
- 地址：屏東縣屏東市信義路與號號900
- 電話：08 765 3269
- 營業時間：14:00-19:00
- Facebook：大埔大腸香腸
人氣居高不下的屏東經典宵夜在這邊！位在勝利路上的「鼎億肉燥飯」，賣的東西非常簡單，像是肉燥飯、雞肉絲飯、小菜和湯品，而鼎億的肉燥飯的肉稍微偏肥，醬汁則相當下飯，是道地的南部口味。除了肉燥飯之外，也很多人推他們家的燙蚵仔，每顆蚵仔都飽滿新鮮，光是淋上油膏就很好吃，下次有機會到屏東走走，不妨試試看。
圖／IG@yu_foodholic圖／IG@hazukiria
- 地址：屏東縣屏東市勝利路201號
- 電話：08 734 8205
- 營業時間：15:00-02:00（週日公休）
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原文出處 : ReadyGo 屏東美食｜屏東人最愛的平價美食！高CP值的在地下午茶＆宵夜推薦
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