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屏東在地小吃｜穀倉好客麵店

地址：屏東縣長治鄉長興路44號

營業時間：11:00-14:00；17:00-19:45（週一公休）

Facebook：穀倉好客麵店

屏東在地小吃｜傘兵旗魚黑輪

屏東在地小吃｜傘兵旗魚黑輪

地址：屏東縣屏東市光復路207號

電話：0982 711 020

營業時間：12:00-18:00

Facebook：傘兵旗魚黑輪粉絲團

屏東在地小吃｜秋林牛乳大王

屏東在地小吃｜秋林牛乳大王

地址：屏東縣屏東市信義路28號

電話：08 733 9299

營業時間：11:00-22:00

Facebook：秋林牛乳大王

屏東在地小吃｜正筠小籠湯包

屏東在地小吃｜正筠小籠湯包

地址：屏東縣屏東市忠孝路130-2號

電話：08 734 0133

營業時間：11:00-14:00；17:00-21:00

Facebook：正筠小籠湯包

屏東在地小吃｜阿秀小吃部牛肉麵

屏東在地小吃｜阿秀小吃部牛肉麵

地址：屏東縣屏東市光復路388-2號

營業時間：11:00-14:00；17:30-19:30

Facebook：眷村阿秀牛肉麵

屏東在地小吃｜大埔大腸香腸

地址：屏東縣屏東市信義路與號號900

電話：08 765 3269

營業時間：14:00-19:00

Facebook：大埔大腸香腸

屏東在地小吃｜鼎億肉燥飯

屏東在地小吃｜鼎億肉燥飯

地址：屏東縣屏東市勝利路201號

電話：08 734 8205

營業時間：15:00-02:00（週日公休）

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原文出處 : ReadyGo 屏東美食｜屏東人最愛的平價美食！高CP值的在地下午茶＆宵夜推薦

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